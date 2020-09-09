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РИА Новости
РИА Новости

Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.В источнике
С чего всё началось
«По итогам заседания совета директоров принято решение о разработке карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод с учетом экономической эффективности освоения, экологической безопасности и правовой возможности», — говорится в сообщении компании
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Телеканал 360°02:29
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Коммерсантъ Уфа

Совет директоров БСК не смог утвердить протокол по итогам заседания

Коммерсантъ Уфавчера в 11:34
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Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

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Башкирская содовая компания на время закрыла сырьевую проблему

UfaTime.ru01:09
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«Башкирская содовая компания» решила дальше разрабатывать существующий карьер Шахтау

Реальное время20:25
Коммерсантъ

БСК ради соды глубоко зайдет

Коммерсантъвчера в 14:34
Эхо Москвы в Уфе

АО «БСК» намерена разобраться с правами на геологоразведку Куштау в соответствии с имеющейся лицензией

Эхо Москвы в Уфевчера в 11:36
ТАСС

Башкирская содовая компания планирует разработать карьер Шахтау ниже уровня грунтовых вод

ТАСС02:39

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму
REGNUMвчера в 05:34
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Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Проект «Синяя птица» объявил о старте детского кастинга по всей стране

Всероссийский конкурс талантов «Синяя птица», седьмой сезон которого в ноябре 2020 года покажет телеканал «Россия», приглашает детей со всей страны принять участие в творческом конкурсе.
Радио Маяквчера в 08:59

Малышева назвала Россию островом свободы после прилета из США

«Москва и Россия сегодня выглядят островом свободы, потому что здесь приняты адекватные соответствующие 21 веку принципы», — рассказала Малышева, отметив, что в Россию пускают всех, у кого есть справка об отсутствии коронавируса.
Evo-rus.com02:58
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Первая ЗРС С-300В4 поступила на вооружение ракетного соединения ВВО

В рамках перевооружения войск Восточного военного округа на современную военную технику в зенитное ракетное соединение ВВО впервые на Дальнем Востоке поступила новейшая зенитная ракетная система на гусеничной базе С-300В4.
Военное обозрение02:10
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