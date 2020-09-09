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РИА Новости
РИА Новости

Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.В источнике
С чего всё началось
«По итогам заседания совета директоров принято решение о разработке карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод с учетом экономической эффективности освоения, экологической безопасности и правовой возможности», — говорится в сообщении компании
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Телеканал 360°02:29
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ТАСС

Башкирская содовая компания планирует разработать карьер Шахтау ниже уровня грунтовых вод

ТАСС02:39
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Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

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АО «БСК» намерена разобраться с правами на геологоразведку Куштау в соответствии с имеющейся лицензией

Эхо Москвы в Уфевчера в 11:36
Реальное время

«Башкирская содовая компания» решила дальше разрабатывать существующий карьер Шахтау

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БСК ради соды глубоко зайдет

Коммерсантъвчера в 14:34
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Башкирская содовая компания на время закрыла сырьевую проблему

UfaTime.ru01:09
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БСК потребует разъяснить порядок реализации прав на разработку Куштау

Коммерсантъ Уфавчера в 07:47

В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
8

Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Союзное Вече04:57
7

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Лукашенко заявил об отсутствии намерений бежать из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что не собирается бежать из страны, а своим появлением с автоматом у Дворца независимости в Минске хотел показать, что он «на месте».
Rambler News Service05:39
3

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
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Неопределенность с ракетой усложняет подготовку новой миссии НАСА Europa Clipper

В настоящее время команда миссии Clipper всерьез обеспокоена неопределенностью, связанной с ракетой для запуска, и надеется, что эта ситуация будет разрешена до конца текущего календарного года.
AstroNews.ru7 сентября в 09:52

Алексиевич заявила, что совет оппозиции не хочет раскола в Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич заявила, что КС не готовил переворота в стране, а стремился не допустить раскола в Белоруссии путем диалога в обществе.
ТАСС05:32