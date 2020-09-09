Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау
Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.В источнике
С чего всё началось
«По итогам заседания совета директоров принято решение о разработке карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод с учетом экономической эффективности освоения, экологической безопасности и правовой возможности», — говорится в сообщении компании
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