Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.

С чего всё началось «По итогам заседания совета директоров принято решение о разработке карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод с учетом экономической эффективности освоения, экологической безопасности и правовой возможности», — говорится в сообщении компании Телеканал 360° 02:29