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РИА Новости
РИА Новости

Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.В источнике
С чего всё началось
РБК Уфа

БСК заявила об изменении планов по разработке Шахтау

Дальнейшая разработка шихана Шахтау позволит предприятию решить сырьевую проблему еще на два года. Об этом на заседании совета директоров, проходящем в эти минуты в региональном правительстве, заявил гендиректор завода Эдуард Давыдов.
РБК Уфавчера в 06:33
Подробнее о событии
РИА Новости

Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

РИА Новости01:53
UfaTime.ru

Башкирская содовая компания на время закрыла сырьевую проблему

UfaTime.ru01:09
Эхо Москвы в Уфе

АО «БСК» намерена разобраться с правами на геологоразведку Куштау в соответствии с имеющейся лицензией

Эхо Москвы в Уфевчера в 11:36
Коммерсантъ

БСК ради соды глубоко зайдет

Коммерсантъвчера в 14:34
РБК

БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения

РБКвчера в 11:18
Реальное время

«Башкирская содовая компания» решила дальше разрабатывать существующий карьер Шахтау

Реальное время20:25
Коммерсантъ Уфа

Совет директоров БСК не смог утвердить протокол по итогам заседания

Коммерсантъ Уфавчера в 11:34

Госдеп США пригрозил Белоруссии новыми санкциями

Вашингтон, 9 сентября 2020, 03:09 — REGNUM Соединенные Штаты не исключают введения нового пакета санкций против Белоруссии после задержания оппозиционерки Марии Колесниковой, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в своем письменном заявлении.
REGNUM20:09
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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НАФИ: более половины водителей пытаются снизить расходы на топливо

Более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Коммерсантъ22:49
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