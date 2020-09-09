Добыча известняка на шихане Шахтау продлится до 2027 года
Ранее в БСК утверждали, что запасов хватит до 2024 года, теперь же – до середины 2027. В компании также отметили, что добывать сырье на глубине ниже 15 метров рискованно из-за возможного прорыва подземных вод, а это уже нарушение экологических норм.В источнике
С чего всё началось
«По итогам заседания совета директоров принято решение о разработке карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод с учетом экономической эффективности освоения, экологической безопасности и правовой возможности», — говорится в сообщении компании
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