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Ранее в БСК утверждали, что запасов хватит до 2024 года, теперь же – до середины 2027. В компании также отметили, что добывать сырье на глубине ниже 15 метров рискованно из-за возможного прорыва подземных вод, а это уже нарушение экологических норм.