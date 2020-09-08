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UfaTime.ru
UfaTime.ru

Башкирская содовая компания направит 7,7 млрд рублей на дивиденды

По итогам первого полугодия этого года Башкирская содовая компания намерена направить 7,7 млрд рублей на выплату дивидендов, что на 2,7 млрд рублей больше, чем планировалось.В источнике
С чего всё началось
РБК Уфа

БСК заявила об изменении планов по разработке Шахтау

Как сообщал РБК Уфа, «Башкирская содовая компания» направит 7,7 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 1-го полугодия 2020 года, это на 2,7 млрд больше плановых показателей. По итогам первых шести месяцев 2019 года размер дивидендов составил 5 млрд рублей.
РБК Уфавчера в 06:33
Подробнее о событии
Реальное время

«Башкирская содовая компания» решила дальше разрабатывать существующий карьер Шахтау

Реальное время20:25
Коммерсантъ

БСК ради соды глубоко зайдет

Коммерсантъвчера в 14:34
Эхо Москвы в Уфе

АО «БСК» намерена разобраться с правами на геологоразведку Куштау в соответствии с имеющейся лицензией

Эхо Москвы в Уфевчера в 11:36
REGNUM

БСК отчиталась о выполнении планов на фоне пандемии и ситуации с Куштау

REGNUMвчера в 13:00
РБК

БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения

РБКвчера в 11:18
Коммерсантъ Уфа

Совет директоров БСК не смог утвердить протокол по итогам заседания

Коммерсантъ Уфавчера в 11:34
UfaTime.ru

Башкирская содовая компания направит 7,7 млрд рублей на дивиденды

UfaTime.ruвчера в 07:36

В Иркутске сотрудница мобильного оператора продавала данные абонентов

В Иркутске 23-летнюю сотрудницу одного из операторов мобильной связи суд признал виновной в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщили 9 сентября 2020 года в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск)22:12
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Хорошавин потребовал объяснить, в чем его обвиняют

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин потребовал разъяснить ему обвинительное заключение, прежде чем он признает или не признает вину в коррупционных преступлениях по новому делу, об этом он заявил на заседании Южно-Сахалинского городского суда в среду.
РИА Новости21:01
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Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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Российским военным кораблям Турция заблокировала выход через Босфор

«Ещё около полугода назад Турция объявила о закрытии Босфора в случае малейшей угрозы турецким интересам, и на сегодняшний день Турция фактически заблокировала выход российским кораблям через Босфор – это может произойти через час, через день, через неделю или год, но это более чем реально», - отмечает аналитик.
Avia.pro17:21
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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