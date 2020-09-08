По итогам первого полугодия этого года Башкирская содовая компания намерена направить 7,7 млрд рублей на выплату дивидендов, что на 2,7 млрд рублей больше, чем планировалось.

С чего всё началось БСК заявила об изменении планов по разработке Шахтау Как сообщал РБК Уфа, «Башкирская содовая компания» направит 7,7 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 1-го полугодия 2020 года, это на 2,7 млрд больше плановых показателей. По итогам первых шести месяцев 2019 года размер дивидендов составил 5 млрд рублей. РБК Уфа вчера в 06:33