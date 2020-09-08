Башкирская содовая компания направит 7,7 млрд рублей на дивиденды
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По итогам первого полугодия этого года Башкирская содовая компания намерена направить 7,7 млрд рублей на выплату дивидендов, что на 2,7 млрд рублей больше, чем планировалось.В источнике
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Как сообщал РБК Уфа, «Башкирская содовая компания» направит 7,7 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 1-го полугодия 2020 года, это на 2,7 млрд больше плановых показателей. По итогам первых шести месяцев 2019 года размер дивидендов составил 5 млрд рублей.
РБК Уфавчера в 06:33
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