Башкирская содовая компания выплатит дивидендов почти на 8 млрд рублей
Смотрите также
Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован с коронавирусом
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Умер автор сценария фильма «Пианист» Рональд Харвуд
Собчак прокомментировала приговор Ефремову
«Салават Юлаев» на выезде победил минское «Динамо»
«Зенит» получит 16 млн за переход Лесового из «Арсенала» в «Динамо»
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков
Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Госдеп: США могут ввести новые санкции против белорусских чиновников
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Киноакадемия представила новые требования для номинации на «Оскар»
Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков
«Рома» заинтересована в услугах форварда «Спартака» Кокорина
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Сообщается, что в первом полугодии текущего года план по чистой прибыли был перевыполнен на 3,8 млрд рублей и составил 8,3 млрд рублей. При этом 2,5 млрд рублей это дивиденды от дочерних компаний. Таким образом, рост прибыли составил 1,8 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.В источнике
С чего всё началось
БСК заявила об изменении планов по разработке Шахтау
Как сообщал РБК Уфа, «Башкирская содовая компания» направит 7,7 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 1-го полугодия 2020 года, это на 2,7 млрд больше плановых показателей. По итогам первых шести месяцев 2019 года размер дивидендов составил 5 млрд рублей.
РБК Уфавчера в 06:33
Подробнее о событии
АО «БСК» намерена разобраться с правами на геологоразведку Куштау в соответствии с имеющейся лицензией
Эхо Москвы в Уфевчера в 11:36