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REGNUM
REGNUM

Башкирская содовая компания выплатит дивидендов почти на 8 млрд рублей

Сообщается, что в первом полугодии текущего года план по чистой прибыли был перевыполнен на 3,8 млрд рублей и составил 8,3 млрд рублей. При этом 2,5 млрд рублей это дивиденды от дочерних компаний. Таким образом, рост прибыли составил 1,8 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.В источнике
С чего всё началось
РБК Уфа

БСК заявила об изменении планов по разработке Шахтау

Как сообщал РБК Уфа, «Башкирская содовая компания» направит 7,7 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 1-го полугодия 2020 года, это на 2,7 млрд больше плановых показателей. По итогам первых шести месяцев 2019 года размер дивидендов составил 5 млрд рублей.
РБК Уфавчера в 06:33
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РБК

БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения

РБКвчера в 11:18
UfaTime.ru

Башкирская содовая компания на время закрыла сырьевую проблему

UfaTime.ru01:09
Реальное время

«Башкирская содовая компания» решила дальше разрабатывать существующий карьер Шахтау

Реальное время20:25
Коммерсантъ

БСК ради соды глубоко зайдет

Коммерсантъвчера в 14:34
Интерфакс

БСК решила продолжить разработку шихана Шахтау

Интерфакс01:41
Эхо Москвы в Уфе

АО «БСК» намерена разобраться с правами на геологоразведку Куштау в соответствии с имеющейся лицензией

Эхо Москвы в Уфевчера в 11:36
Коммерсантъ Уфа

Совет директоров БСК не смог утвердить протокол по итогам заседания

Коммерсантъ Уфавчера в 11:34

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
РИА Новостивчера в 15:55
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Объект МО РФ с Африкандского месторождения в Заполярье могут перенести до конца 2022 года

Объект Министерства обороны РФ под Африкандой в Мурманской области, с места, где планируется разработка месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд, планируют передислоцировать в 2021-2022 годах.
ТАСС7 сентября в 16:01

Москва и Токио при Абэ не приблизились к подписанию мирного договора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора, но надеется, что новый глава правительства будет настроен на развитие отношений с РФ.
РЕН ТВ00:48

НАФИ: более половины водителей пытаются снизить расходы на топливо

Более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Коммерсантъ22:49
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Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран

Нью-Йорк, США, 9 сентября 2020, 06:17 — REGNUM Экономика России оказалась устойчивой к «коронавирусному» кризису лучше, чем экономики других стран, и по итогу всего периода её перспективы будут не столь печальными, как ожидалось.
REGNUM23:17
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Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
РБК22:49
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