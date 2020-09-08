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REGNUM
REGNUM

Башкирская содовая компания выплатит дивидендов почти на 8 млрд рублей

Сообщается, что в первом полугодии текущего года план по чистой прибыли был перевыполнен на 3,8 млрд рублей и составил 8,3 млрд рублей. При этом 2,5 млрд рублей это дивиденды от дочерних компаний. Таким образом, рост прибыли составил 1,8 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.В источнике
С чего всё началось
РБК Уфа

БСК заявила об изменении планов по разработке Шахтау

Как сообщал РБК Уфа, «Башкирская содовая компания» направит 7,7 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 1-го полугодия 2020 года, это на 2,7 млрд больше плановых показателей. По итогам первых шести месяцев 2019 года размер дивидендов составил 5 млрд рублей.
РБК Уфавчера в 06:33
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Реальное время

«Башкирская содовая компания» решила дальше разрабатывать существующий карьер Шахтау

Реальное время20:25
Коммерсантъ

БСК ради соды глубоко зайдет

Коммерсантъвчера в 14:34
Коммерсантъ Уфа

Совет директоров БСК не смог утвердить протокол по итогам заседания

Коммерсантъ Уфавчера в 11:34
REGNUM

БСК отчиталась о выполнении планов на фоне пандемии и ситуации с Куштау

REGNUMвчера в 13:00
Эхо Москвы в Уфе

АО «БСК» намерена разобраться с правами на геологоразведку Куштау в соответствии с имеющейся лицензией

Эхо Москвы в Уфевчера в 11:36
РБК

БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения

РБКвчера в 11:18
UfaTime.ru

Башкирская содовая компания направит 7,7 млрд рублей на дивиденды

UfaTime.ruвчера в 07:36

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Известия19:30
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Мэр и шеф полиции Рочестера отказались уходить в отставку из-за негра

Рочестер, США, 7 сентября 2020, 04:40 — REGNUM Мэр американского Рочестера (штат Нью-Йорк) Лавли Уоррен и глава городской полиции Ларон Синглтери отказались уходить в отставку на фоне уличных протестов, вызванных смертью негра после задержания полицейскими.
REGNUM6 сентября в 21:40

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

Камавинга стал самым молодым дебютантом сборной Франции за последние 106 лет

Центральный полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 63-й минуте в матче второго тура Лиги Наций со Швецией (4:2), стал самым молодым игроком сборной Франции более чем за 100 лет.
Советский спорт17:08

Геннадий Орлов выступил против натурализации Жиго для сборной России

В текущем розыгрыше Тинькофф РПЛ московский «Спартак» является на данный момент лидером в турнирной таблице, опережая действующего чемпиона страны в лице санкт-петербургского «Зенита» на один балл.
Честный рейтинг букмекероввчера в 13:30

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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