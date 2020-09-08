Башкирская содовая компания выплатит дивидендов почти на 8 млрд рублей
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Сообщается, что в первом полугодии текущего года план по чистой прибыли был перевыполнен на 3,8 млрд рублей и составил 8,3 млрд рублей. При этом 2,5 млрд рублей это дивиденды от дочерних компаний. Таким образом, рост прибыли составил 1,8 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.В источнике
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Как сообщал РБК Уфа, «Башкирская содовая компания» направит 7,7 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 1-го полугодия 2020 года, это на 2,7 млрд больше плановых показателей. По итогам первых шести месяцев 2019 года размер дивидендов составил 5 млрд рублей.
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