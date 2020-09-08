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REGNUM
REGNUM

Башкирская содовая компания выплатит дивидендов почти на 8 млрд рублей

Сообщается, что в первом полугодии текущего года план по чистой прибыли был перевыполнен на 3,8 млрд рублей и составил 8,3 млрд рублей. При этом 2,5 млрд рублей это дивиденды от дочерних компаний. Таким образом, рост прибыли составил 1,8 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Без инвестиций мы не смогли бы приблизиться к нынешним результатам

Напомню, что до слияния за 6 лет республика, имея 62 % в ОАО "Сода", получила дивидендов всего 10 млрд рублей, что в два раза меньше, чем после объединения.
ПРАЙМ05:15
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Коммерсантъ

БСК ради соды глубоко зайдет

Коммерсантъ14:34
ПРАЙМ

БСК за I полугодие направила на инвестиции в экологию 7,7 млрд рублей

ПРАЙМ14:01
Коммерсантъ Уфа

Совет директоров БСК не смог утвердить протокол по итогам заседания

Коммерсантъ Уфа11:34
РБК

БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения

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REGNUM

БСК отчиталась о выполнении планов на фоне пандемии и ситуации с Куштау

REGNUM13:00
Росбалт

БСК готова разрабатывать шихан Шахтау до 2027 года, активно занимаясь поиском нового источника сырья

Росбалт12:52
UfaTime.ru

Башкирская содовая компания направит 7,7 млрд рублей на дивиденды

UfaTime.ru07:36

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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В воронежских больницах вводят новые места для пациентов с COVID-19

Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 развернуто 100 дополнительных койко-мест в ВГКБ №2, 60 – в ВГКБ №20, 40 – в ВГКБ №3, сообщили в пресс-центре регионального депздрава во вторник, 8 сентября.
Kursk.com08:03
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Обвал на американской бирже: акции Tesla рухнули на 16%

Абсолютным лидером падения стал автопроизводитель Tesla, акции которого рухнули на 16,2 процента, хотя с начала года ее акции взлетели в шесть раз с начала года, сделав главу корпорации Илона Маска третьим богатейшим человеком мира по версии Bloomberg.
Комсомольская правда09:59

Пекин ответит на американские санкции продажей госдолга США

На фоне растущего риска введения санкций со стороны Вашингтона, которые включают в себя арест китайских активов в США, в Пекине все чаще задумываются над сокращением портфеля ценных бумаг гособлигаций США.
Слово и Деловчера в 02:43
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Германия проинформировала G7 о выводах экспертов по Навальному

Германия проинформировала остальных членов "группы семи" относительно результатов проведенного специалистами исследования состояния российского оппозиционера Алексея Навального, которое провели немецкие врачи, говорится в заявлении глав МИД стран G7.
Интерфакс16:09
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru15:33
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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