Сообщается, что в первом полугодии текущего года план по чистой прибыли был перевыполнен на 3,8 млрд рублей и составил 8,3 млрд рублей. При этом 2,5 млрд рублей это дивиденды от дочерних компаний. Таким образом, рост прибыли составил 1,8 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

С чего всё началось Без инвестиций мы не смогли бы приблизиться к нынешним результатам Напомню, что до слияния за 6 лет республика, имея 62 % в ОАО "Сода", получила дивидендов всего 10 млрд рублей, что в два раза меньше, чем после объединения. ПРАЙМ 05:15