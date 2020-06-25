Экономика
РБК Уфа«Башнефть» направит на дивиденды 25% чистой прибыли за 2019 год
Порядка 19,2 млрд рублей, или 25% от чистой прибыли за 2019 год, направит на дивиденды компания «Башнефть» (входит в структуру НК «Роснефть») в 2020 году. Рекомендации Совета директоров общества утверждены на годовом общем собрании акционеров, которое прошло 24 июня в заочной форме.
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За прошедшие сутки в России официально подтверждены 6800 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
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Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
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Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Прокуратура Татарстана организовала проверку после нападения на 11-летнюю жительницу Набережных Челнов собаки породы американская акита, которая нанесла девочке рваные раны лица, сообщает надзорное ведомство.
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
РБК вчера в 20:17
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Специалисты группы компаний РТИ и госкорпорации "Роскосмос" рассмотрели вопросы технического облика планируемой к созданию новой российской геосинхронной космической системы радиолокационного наблюдения "Геосар", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" (АО РТИ, входит в группу РТИ).
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С 1 июля российских водителей ждут три нововведения
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Команда «Ульямс», которая ранее расторгла соглашение с титульным спонсором ROKiT, 26 июня презентовала новую ливрею своего болида.
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Актриса Кристина Асмус опровергла слухи об участии в YouTube-шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони "Comment Out", заданием которого якобы была публикация поста о разводе с Гариком Харламовым.
Газета.Ru 03:58
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Алиханов решил заморозить выплаты рестораторам из-за нарушений
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов решил заморозить выплаты ресторанам из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях коронавируса.
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В Алтайском крае выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом
Около 100 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки, заразились 76 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
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