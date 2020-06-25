«На выплату дивидендов по акциям АНК "Башнефть" за 2019 год принято решение направить 19,151 млрд руб. (107,81 руб. на одну размещенную обыкновенную и привилегированную акцию)», - говорится в сообщении.

«Башнефть» направит на дивиденды за 2019 год 19,2 млрд рублей

Общество Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа». 549

Общество В Кремле прокомментировали дело Серебренникова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры. 152

Происшествия Суд арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова Басманный суд Москвы арестовал заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. 7

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 354

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,6K

Футбол Артур на выходных пройдет медосмотр в «Ювентусе» Полузащитник «Барселоны» Артур на выходных прилетит в Италию, сообщает RAC1. Он должен пройти медосмотр перед переходом в «Ювентус».

Политика Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается. 388

Происшествия Неонацисты пытались сжечь здание мечети в Одессе Накануне празднования Дня крымскотатарского флага Служба безопасности Украины задержала в Одессе группу неонацистов, которые пытались поджечь мечеть.

Общество В Челябинской области продлили коронавирусный режим для пожилых Челябинск, 26 июня 2020, 18:03 — REGNUM В Челябинской области продлён режим безопасного поведения для граждан в возрасте 65 лет и старше. 12

Технологии Раскрыто настоящее число зараженных коронавирусом в США Ученые Университета штата Пенсильвания раскрыли истинную заболеваемость коронавирусной инфекцией в США.

Политика Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер. 2

Экономика Путин поручил правительству утвердить план развития Дальнего Востока Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу — до 2035 года. 2

Армия и оружие Стелс-бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400 Ряд СМИ со ссылкой на австралийский институт Митчелла и некий доклад представителей ВВС США сообщают, что перспективные американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-21 неуязвимы для российских систем ПВО С-400. 113