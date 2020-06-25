Экономика

Rambler News ServiceRambler News Service«Башнефть» направит на дивиденды за 2019 год 19,2 млрд рублей

«На выплату дивидендов по акциям АНК "Башнефть" за 2019 год принято решение направить 19,151 млрд руб. (107,81 руб. на одну размещенную обыкновенную и привилегированную акцию)», - говорится в сообщении.
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Акционеры Nordgold утвердили финальные дивиденды за 2019 год

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.
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Стало известно о более «жесткой» ситуации у «Аэрофлота»

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