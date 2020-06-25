Экономика
Rambler News Service«Башнефть» направит на дивиденды за 2019 год 19,2 млрд рублей
«На выплату дивидендов по акциям АНК "Башнефть" за 2019 год принято решение направить 19,151 млрд руб. (107,81 руб. на одну размещенную обыкновенную и привилегированную акцию)», - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Происшествия
В Вологде криминального авторитета задержали за то, что он «смотрящий»
По версии следствия, подозреваемый с 2014 года занимает высшее положение в преступной иерархии на территории Вологодской области.
Провинция.ру 10:30
Общество
Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
BFM.ru 09:41
Технологии
Microsoft показала новый «Пуск» в Windows 10
ВладТайм 07:39
Происшествия
Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго
В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
Происшествия
Суд оправдал обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери россиянина
В Татарстане суд оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в изнасиловании своей полуторагодовалой дочери.
Lenta.ru 09:40
Общество
К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция
Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.
Lenta.ru 10:39
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.
RT на русском 10:26
Общество
В Кремле прокомментировали дело Серебренникова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском 05:56
Происшествия
Суд арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы арестовал заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
ТАСС 08:01
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Футбол
Артур на выходных пройдет медосмотр в «Ювентусе»
Полузащитник «Барселоны» Артур на выходных прилетит в Италию, сообщает RAC1. Он должен пройти медосмотр перед переходом в «Ювентус».
Спорт-Экспресс 05:40
Политика
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
Общество
Вирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели
Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
REGNUM 07:47
Происшествия
Неонацисты пытались сжечь здание мечети в Одессе
Накануне празднования Дня крымскотатарского флага Служба безопасности Украины задержала в Одессе группу неонацистов, которые пытались поджечь мечеть.
Rusvesna.su 10:50
Общество
В Челябинской области продлили коронавирусный режим для пожилых
Челябинск, 26 июня 2020, 18:03 — REGNUM В Челябинской области продлён режим безопасного поведения для граждан в возрасте 65 лет и старше.
REGNUM 11:03
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую сумму" в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
Происшествия
Пашаев: у Ефремова случился сердечный приступ
ПолитРоссия 02:42
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Вечерний курьер 01:59
Технологии
Раскрыто настоящее число зараженных коронавирусом в США
Ученые Университета штата Пенсильвания раскрыли истинную заболеваемость коронавирусной инфекцией в США.
Lenta.ru 10:03
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
Энергетика
Газпром намерен нарастить поставки газа в Китай по «Силе Сибири»
Москва, 26 июня 2020, 15:52 — REGNUM Газпром договаривается с китайскими партнёрами об увеличении поставок газа до 44 млрд куб. в год.
REGNUM 08:52
Музыка
DAVA и рэпер Серега презентовали клип «Черный бумер»
Впервые трек «Черный бумер» прозвучал в 2004 году и мгновенно стал хитом. А ее исполнитель, рэпер Серега, превратился в популярного артиста.
StarHit.ru вчера в 13:00
Экономика
Путин поручил правительству утвердить план развития Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу — до 2035 года.
Известия 10:33
Армия и оружие
Стелс-бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400
Ряд СМИ со ссылкой на австралийский институт Митчелла и некий доклад представителей ВВС США сообщают, что перспективные американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-21 неуязвимы для российских систем ПВО С-400.
Военное дело 05:40
Экономика
Стало известно о более «жесткой» ситуации у «Аэрофлота»
Напомним, что в прошлом месяце группа «Аэрофлот» уменьшила перевозки пассажиров на 94% в годовом сопоставлении до 305,6 тыс. пассажиров.
Росбалт 09:33