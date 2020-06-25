Экономика
Rambler News Service«Башнефть» направит на дивиденды за 2019 год 19,2 млрд рублей
«На выплату дивидендов по акциям АНК "Башнефть" за 2019 год принято решение направить 19,151 млрд руб. (107,81 руб. на одну размещенную обыкновенную и привилегированную акцию)», - говорится в сообщении.
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Общество
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
Политика
В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»
Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru 08:45
Общество
Серебренников получил условный срок
Помимо Серебренникова условные сроки получили и два других фигуранта дела: бывший директор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский и экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин.
REGNUM 09:48
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
Транспорт
Первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня
Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
RT на русском 09:10
Энергетика
Стоимость бензина АИ-95 на бирже обновила исторический рекорд
Как сообщает агентство "РИА Новости", цена бензина АИ-95 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимальной отметки за всю историю наблюдений с июня 2018 года.
Деловое.ТВ 09:34
Общество
В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса
В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час.
РБК 09:55
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате нападения в Глазго
Несколько человек получили ранения, также сообщается о трех погибших в результате нападения в центре Глазго в Шотландии, передает BBC.
Известия 09:28
Авто
Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию
Компания KIA разработала новую шестиступенчатую механическую коробку передач iMT с электронным сцеплением.
Автоновости дня вчера в 01:55
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Политика
В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год
Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
Общество
В Кремле прокомментировали дело Серебренникова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском 05:56
Шоу-бизнес
Кардашьян попозировала в облегающем боди своего бренда без белья
39-летняя Кардашьян сфотографировалась на полу в боди в тон кожи без нижнего белья.
РЕН ТВ 05:02
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные лекарства
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный российским зрителям как доктор Мясников, заявил, что некоторые лекарства могут быть опасными.
Lenta.ru 08:10
Общество
Байконур перевели на комендантский час и самоизоляцию
Комендантский час и режим самоизоляции для всех жителей города введены в Байконуре из-за распространения коронавируса.
ТАСС 08:53
Армия и оружие
Индия спешит закупить российское оружие
По мнению индийских источников, именно российское оружие не даст противникам Индии шанса получить преимущество в воздухе.
Военное дело 07:59
Происшествия
В Одессе задержали «неонацистов» якобы при попытке поджога мечети
В координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ, — пишет украинское издание, — В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью.
Новостной фронт 09:15
Общество
Центризбирком сообщил о DDoS-атаке на свой сайт
На сайт Центризбиркома России совершена DDoS-атака. Об этом ЦИК сообщил в своем официальном телеграм-канале.
Афиша Daily 07:18
Игры
Общий тираж The Last of Us Part II превысил 4 миллиона копий
За три дня с момента релиза The Last of Us Part II разошлась тиражом в 4 млн копий.
CyberSport.ru 08:19
Религия
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Коммерсантъ 05:08
Общество
В России возобновляют международное авиасообщение
В России разработан план по возобновлению международного авиасообщения, начиная со стран СНГ.
МонаВиста вчера в 05:37
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Экономика
Медведев предложил Мишустину снизить налоги для туриндустрии до конца года
Председатель «Единой России», бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил действующему премьеру Михаилу Мишустину перечень из 30 мер поддержки туризма, сообщает пресс-служба партии.
Коммерсантъ 08:52
Общество
Мурашко сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Российские мужчины в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Народные новости 04:25
Общество
Более 10 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции
Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли более 10 миллионов граждан, на данный момент явка составляет 9,2%. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) России.
iReactor 05:18
Шоу-бизнес
После 23 лет брака телеведущий Константин Ивлев развелся с женой
Известный российский шеф-повар, ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев бросил супругу после 23 лет брака.
iReactor 05:33