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«Башнефть» отказала акционерам в дивидендах и ушла в виртуальную реальность

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Бюджет Башкортостана вновь не получит выплат от компании Накануне "Башнефть" последней из крупных нефтяных компаний России определилась с дивидендной политикой по итогам 2020 года и формой проведения годового общего собрания акционеров.В источнике
OilCapital.ru
Пруфы.рф

Подробнее о событии

"А Хабирову – хрен!": эксперты жестко высказались о дивидендах "Башнефти"

Пруфы.рф26 мая в 10:31

До ослабления ограничений ОПЕК+ не стоит ожидать существенных дивидендов от «Башнефти»

Finam.Ru26 мая в 07:45

«Башнефть» не будет выплачивать дивиденды за 2020 год на обыкновенные акции

OilCapital.ru26 мая в 07:30

Совет директоров Башнефти рекомендовал дивиденды в 10 коп на привилегированную акцию

Агентство нефтегазовой информации26 мая в 05:05

«Башнефть» отказала акционерам в дивидендах и ушла в виртуальную реальность

Правда ПФО26 мая в 03:15
Интересное

NYT: в США расследуют возможное вмешательство украинских чиновников в выборы 2020 года

По словам источников издания, следователи пытаются установить, "помогали ли несколько украинских официальных лиц разработать масштабный план по вмешательству в президентскую кампанию 2020 года, в том числе путем использования Рудольфа Джулиани для распространения заведомо ложных утверждений о президенте [США Джо] Байдене, и дать преимущество на выборах Дональду Трампу".
ТАСС20:19