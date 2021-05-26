NYT: в США расследуют возможное вмешательство украинских чиновников в выборы 2020 года

По словам источников издания, следователи пытаются установить, "помогали ли несколько украинских официальных лиц разработать масштабный план по вмешательству в президентскую кампанию 2020 года, в том числе путем использования Рудольфа Джулиани для распространения заведомо ложных утверждений о президенте [США Джо] Байдене, и дать преимущество на выборах Дональду Трампу".