«Башнефть» отказала акционерам в дивидендах и ушла в виртуальную реальность
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Бюджет Башкортостана вновь не получит выплат от компании Накануне "Башнефть" последней из крупных нефтяных компаний России определилась с дивидендной политикой по итогам 2020 года и формой проведения годового общего собрания акционеров.В источнике
До ослабления ограничений ОПЕК+ не стоит ожидать существенных дивидендов от «Башнефти»
Finam.Ru26 мая в 07:45
«Башнефть» не будет выплачивать дивиденды за 2020 год на обыкновенные акции
OilCapital.ru26 мая в 07:30
Совет директоров Башнефти рекомендовал дивиденды в 10 коп на привилегированную акцию
Агентство нефтегазовой информации26 мая в 05:05