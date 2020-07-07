Общество
МедиаКорСеть«Башнефть» подняла цены на бензин в регионе
Марки Аи-95 и Atum-95 выросли в цене на 40 копеек, и теперь литр Аи-95 стоит 44,95 рубля, а Atum-95— 45,45 рубля. Стоимость Аи-100 повысилась на 30 копеек и теперь составляет 49,55 рубля.
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Сколько за литр? Раз в неделю НУР24 публикует цены на бензин и ДТ в Новом Уренгое (ФОТО)
Nur24.ru04 июля в 02:50
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Женщина, с которой у Шаляпина в свое время действительно был страстный роман, не так давно объявила Прохора отцом своего маленького ребёнка, её второго малыша.
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Число опустевших домов растет в Болгарии
Опустевшее жилье на территории Болгарии все чаще появляется из-за ряда факторов, одним из которых является постоянно увеличивающаяся разница между тратами и доходами жителей.
Политическая Экспертиза вчера в 12:40
Общество
Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
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PROkhab.ru 03:41
Наука
В Бразилии обнаружили ядовитую амфибию, похожую на змею
В Бразилии ядовитые железы вдоль зубов у кольчатых червей обнаружили биологи.
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Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
Песков отметил, что российские власти помогали и продолжают помогать Донбассу, однако речи о присоединении данных территорий не идет, передает его слова ТАСС.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Армия и оружие
Российские МиГ-29 опозорили американские F-16 в стратосфере
Истребитель МиГ-29, изготовленный в РФ, смог обогнать американский F-16 в стратосфере во время инцидента, произошедшего около 10 лет назад в нейтральном воздушном пространстве.
Discover24 02:23
Общество
Большинство жителей Волгоградской области высказались за возвращение к московскому времени
Более 65% жителей Волгоградской области высказались за возвращение региона к московскому времени в ходе опроса, который состоялся 1 июля.
ТАСС 02:51
Киберспорт
Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2
Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Политика
Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая
Усиление противостояния КНР и США создает не только дополнительные риски для развития России и Китая, но и возможности для наращивания сотрудничества Москвы и Пекина в нескольких сферах.
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Политика
ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней
Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Российская газета 03:57
Шоу-бизнес
Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с сыновьями, которые там живут.
Lenta.ru 04:18
Игры
Авторы VR-версии L.A. Noire работают над новой игрой для Rockstar
Студия Video Games Deluxe, работавшая над L.A. Noire: The VR Case, сообщила о разработке новой игры.
News.ru вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма вчера в 10:59
Футбол
Женская бригада арбитров назначена на финал Кубка Украины
Женская бригада арбитров назначена на финал Кубка Украины по футболу, передает сайт Украинской ассоциации футбола.
Газета.Ru 02:31
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем режиме по всему миру
Происхождение коронавируса, который за несколько месяцев охватил более двухсот стран мира, до сих пор остается загадкой.
Вечерний курьер вчера в 16:26
Общество
ЦБ предложил расширить границы стоимости полисов ОСАГО на 10%
В ЦБ считают, что расширение тарифного коридора не приведет к росту цен на полисы ОСАГО и массовому пересмотру стоимости страховок ближе к верхней границе коридора.
Ведомости вчера в 17:52
Политика
Путин указал на «мину замедленного действия» в Конституции СССР
Прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза и монопольное право компартии на власти стали минами замедленного действия.
9111.ru 05 июля в 07:48
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Политика
На Украине требуют прекратить языковую дискриминацию
Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о русском и английском языках свидетельством "откровенно антидемократической и дискриминационной политики" в отношении русскоязычных граждан.
РИА Новости 04:29
Игры
Эксклюзивные игры для Xbox Series X покажут 23 июля
Компания Microsoft запланировала на 23 июля онлайн-презентацию, в ходе которой будут объявлены первые эксклюзивные игры для консоли Xbox Series X. Посмотреть мероприятие Xbox Games Showcase можно будет в прямом эфире на сайте Xbox.com, на официальных каналах в YouTube и Twitch, а также в сообществах на Facebook и Twitter.
Вести.Ru 04:58
Общество
В Омской области заболели коронавирусом за сутки 84 человека
Выявлено 84 новых случая коронавируса, в том числе: 66 – в Омске, 5 – в Омском районе, по 3 в Азовском и Кормиловском районах, по 2 в Саргастком районе, по одному в Павлоградском, Черлакском, Таврическом, Тарском и Шербакульском районах.
Вечерний Омск. Неделя вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
ВладТайм вчера в 13:15