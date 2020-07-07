Энергетика

МедиаКорСетьМедиаКорСеть«Башнефть» подняла цены на бензин в регионе

Марки Аи-95 и Atum-95 выросли в цене на 40 копеек, и теперь литр Аи-95 стоит 44,95 рубля, а Atum-95— 45,45 рубля. Стоимость Аи-100 повысилась на 30 копеек и теперь составляет 49,55 рубля.
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Бензин вновь подорожал в Хабаровске

Московский Комсомолец00:01

Бензин вновь подорожал в Хабаровске

Хабаровские вести04 июля в 02:37

Шесть компаний подняли цены на бензин на АЗС в Москве

Forbesвчера в 08:49

Бензин в России подорожал на 4–6 копеек

Коммерсантъвчера в 06:22

Бензин Аи-92 в России с 29 июня по 3 июля подорожал на 6 коп

ТАССвчера в 05:07

Цены на ивановских заправках поползли вверх

Кстати.News04 июля в 15:10

В Черногории подорожает топливо

REGNUMвчера в 10:26
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Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
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Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Россия не выдвигала Украине ультиматумов в ходе встречи представителей лидеров "нормандской четверки" в Берлине по вопросу Донбасса, заявил вице-премьер страны Андрей Резников.
Деловое.ТВ 02:46
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Футбол

Скончалась мать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко

ODDS.ru вчера в 05:10
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Игры

Microsoft может купить Warner Bros. Interactive за $4 млрд

Американская корпорация Microsoft заинтересована в покупке игрового подразделения Warner Bros. за $4 млрд, сообщает The Information, ссылаясь на источники внутри компании.
Коммерсантъ 03:56
Общество

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
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Политика

ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней

Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Российская газета 03:57
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Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова показала фотографию с родной сестрой

Юлия Проскурякова показала фотографию с родной сестрой Фото сестры Юлии Проскуряковой восхитило поклонников.
Экспресс газета 04:56
Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
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Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя", - заявил источник.
Газета.Ru 04:15
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Происшествия

МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК вчера в 13:01
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Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru вчера в 14:22
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Футбол

«Барселона» намерена снизить зарплату Месси

Чемпионат 05:16
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам - в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентного пункта.
РИА Новости 05:06
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку историка Олега Соколова с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:24
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Общество

США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну

Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК вчера в 21:45
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Политика

Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».
RT на русском 04:01
Общество

За сутки в Амурской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса

Всего с начала эпидемии в регионе выявлено 1 917 случаев COVID-19. При этом выздоровели 813 человек.
Амурская правда 04:54
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Общество

В Омской области заболели коронавирусом за сутки 84 человека

Выявлено 84 новых случая коронавируса, в том числе: 66 – в Омске, 5 – в Омском районе, по 3 в Азовском и Кормиловском районах, по 2 в Саргастком районе, по одному в Павлоградском, Черлакском, Таврическом, Тарском и Шербакульском районах.
Вечерний Омск. Неделя вчера в 11:28
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Авто

Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля

С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
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Спорт

Крупнейший контракт в истории спорта подписал американский футболист

News.ru 03:39
Общество

За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев

Сегодня, 7 июля, за заседании Волгоградской областной думы были озвучены окончательные результаты опроса по времени: почти 900 тысяч волгоградцев высказались «За» возврат региона к московскому времени.
КП - Волгоград 02:20
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Фигурное катание

Фигуристка Бетина Попова рассказала о проблемах сгонки лишнего веса

Самое страшное было в том, что я пила всего по двести грамм воды в день.
ГЛАС.RU 04:46
Общество

В России выявили минимальное суточное число заболевших с 29 апреля

В Московской области заболели 177 человек. Это минимальный показатель с начала апреля.
РБК 03:32
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
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Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
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Политика

Посол ЕС ответил на вопрос о сроках открытия границ с Россией

Посол ЕС в России Маркус Эдерер ответил на вопрос о сроках открытия европейских границ с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:16
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Энергетика

Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Происшествия

На Кубани женщина задушила ребенка из-за громкой музыки

Городовой вчера в 08:06
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Политика

Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ

Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
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