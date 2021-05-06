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«Башнефть» повысила цены на бензин

АНК «Башнефть» повысила розничные цены на бензин, сообщает «Интерфакс».В источнике
ТРК Братск

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«Башнефть» повысила цены на бензин

Коммерсантъ Уфавчера в 07:05

Бензин в Братске снова дорожает

ТРК Братск5 мая в 09:22
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Интересное

МИД КНР назвал крайне низкой угрозу от падения обломков китайской ракеты

Большинство обломков китайской ракеты-носителя Long March 5B (CZ-5B) сгорит при входе в атмосферу, поэтому ущерб от их падения на Землю маловероятен, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Коммерсантъ04:14

Сбербанк решил «обнулить» углеродный след своих отделений к 2030 году

Как Сбер компенсирует углеродный след У Сбербанка углеродный след небольшой: в основном это автотранспорт, эмиссия пластиковых карт, потребление бумаги и оргтехника, говорит Ведяхин: "Наш углеродный след можно обнулить за счет высадки деревьев, сокращения бумаги, перехода на экологически сберегающий транспорт".
РБК03:00