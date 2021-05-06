Большинство обломков китайской ракеты-носителя Long March 5B (CZ-5B) сгорит при входе в атмосферу, поэтому ущерб от их падения на Землю маловероятен, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Как Сбер компенсирует углеродный след У Сбербанка углеродный след небольшой: в основном это автотранспорт, эмиссия пластиковых карт, потребление бумаги и оргтехника, говорит Ведяхин: "Наш углеродный след можно обнулить за счет высадки деревьев, сокращения бумаги, перехода на экологически сберегающий транспорт".