Сбербанк решил «обнулить» углеродный след своих отделений к 2030 году

Как Сбер компенсирует углеродный след У Сбербанка углеродный след небольшой: в основном это автотранспорт, эмиссия пластиковых карт, потребление бумаги и оргтехника, говорит Ведяхин: "Наш углеродный след можно обнулить за счет высадки деревьев, сокращения бумаги, перехода на экологически сберегающий транспорт".