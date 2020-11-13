Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

«Башнефть» сократила прибыль почти в десять раз

Газета.Ru
РБК Уфа
ФедералПресс
Башинформ
Телеканал UTV
РБК
OilCapital.ru
Росбалт
ПРАЙМ
МедиаКорСеть
В третьем квартале 2020 года средняя цена нефти Urals упала в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — с $61,3 до $43 за барр.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Как COVID-19 сказался на финансовых результатах «Башнефти» за первые 9 месяцев 2020 года

Газета.Ru10:00
Интерфакс

Квартальная прибыль «Башнефти» сократилась в десять раз

Интерфакс03:55
Rambler News Service

Выручка «Роснефти» в III квартале составила 1,4 трлн рублей

Rambler News Service05:41
РБК

«Башнефть» сократила прибыль почти в десять раз

РБК08:56
Правда ПФО

Прибыль «Башнефти» снизилась в 12 раз

Правда ПФО03:13
ПРАЙМ

Убыток «Башнефти» за девять месяцев составил 3,96 миллиарда рублей

ПРАЙМ02:57
Finam.Ru

Чистая прибыль «Башнефти» в 3 квартале сократилась на 91%

Finam.Ru02:55

В Карабахе начали обмен телами погибших военных при координации миротворцев РФ

Как сообщил на своей странице в фейсбуке президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян, процесс обмена телами осуществляется при координации российской миротворческой миссии и при участии Международного комитета Красного креста и комитета по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.
Интерфакс11:12

Семак дал Дзюбе дополнительный день отдыха

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий питерской команды Артём Дзюба получил день отдыха во время паузы для матчей национальных сборных Семак заявил официальному сайту «Зенита», что Дзюба один день отдыхал, но теперь снова начнёт тренироваться вместе с командой.
LiveResult.Ru10:50

Вирусолог рассказал, чем симптомы коронавируса отличаются от гриппа

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что характерными симптомами коронавируса являются одышка в покое, заложенность в груди, температура 37,5 и выше, несильная боль в горле, сухой кашель.
МИР 2422:03