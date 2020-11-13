Как сообщил на своей странице в фейсбуке президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян, процесс обмена телами осуществляется при координации российской миротворческой миссии и при участии Международного комитета Красного креста и комитета по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий питерской команды Артём Дзюба получил день отдыха во время паузы для матчей национальных сборных Семак заявил официальному сайту «Зенита», что Дзюба один день отдыхал, но теперь снова начнёт тренироваться вместе с командой.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что характерными симптомами коронавируса являются одышка в покое, заложенность в груди, температура 37,5 и выше, несильная боль в горле, сухой кашель.