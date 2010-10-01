Общество
Коммерсантъ Уфа«Башнефть» в третий раз с начала года подняла цены на топливо
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Сколько за литр? Раз в неделю НУР24 публикует цены на бензин и ДТ в Новом Уренгое (ФОТО)
Nur24.ru04 июля в 02:50
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Армия и оружие
Пушков заявил, что главком ВМС Украины командует лишь старыми катерами
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Военно-морские силы страны готовятся к полномасштабной конфронтации с РФ.
Слово и Дело вчера в 13:54
Здоровье
Чем опасна худоба и как толстеть правильно? Отвечают врачи
Чем опасен недостаток веса Самое очевидное в излишней худобе — недостаток питательных веществ, за которым тянется целая вереница возможных последствий, вплоть до летального исхода.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Знаменитый во всем мире итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни, передает ANSA.
Live24 вчера в 03:15
Политика
TikTok прекратит работу в Гонконге из-за закона о нацбезопасности
TikTok (социальная сеть для обмена короткими видео) в ближайшие дни прекратит работу на территории Гонконга из-за закона о национальной безопасности, принятого в Китае для этого специального административного района, передает Reuters со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 00:09
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости вчера в 13:22
Космос
Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом
13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 вчера в 10:18
Происшествия
Восемь автомобилей сгорели на территории бизнес-центра в Петербурге
Известия вчера в 20:00
Происшествия
Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка
РИА Новости вчера в 21:17
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Здоровье
Коронавирус выявили у главы Минздрава Кузбасса и его подчиненных
Предполагаемый источник инфицирования был выявлен еще на прошлой неделе, и часть сотрудников министерства сразу ушла на карантин.
Интерфакс - Россия 00:11
Общество
В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции
По традиции в ночь на Ивана Купалу люди собирали росу.
Orengrad.ru вчера в 10:30
Экономика
Россия вошла в десятку лучших стран Европы для иностранных инвестиций
Москва, 6 июля 2020, 12:56 — REGNUM Россия по итогам 2019 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, говорится в результатах исследования «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год» консалтинговой компании EY, передаёт РБК.
REGNUM вчера в 05:56
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Игры
Создатели Left 4 Dead опубликовали арт Back 4 Blood
Evo-rus.com 05 июля в 13:44
Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма вчера в 10:59
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Политика
Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство
Ранее сенаторы Константин Косачев и Андрей Клишас внесли в Госдуму проект, согласно которому послом РФ в иностранном государстве или постоянным представителем РФ в международной организации не может быть назначен гражданин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.
РИА Новости 00:02
Футбол
Моуринью взял на себя вину за стычку между Соном и Ллорисом
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после победы над «Эвертоном» объяснил стычку голкипера Юго Ллориса и нападающего Сон Хын Мина.
Спорт-Экспресс вчера в 20:20
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия вчера в 17:14
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона.
Известия 05 июля в 18:26
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv вчера в 05:19
Общество
В Нижнем Новгороде 3 489 человек сдают ЕГЭ по русскому языку
Почти 3,5 тысячи человек 6 июля сдают ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
АиФ Нижний Новгород вчера в 10:59
Гаджеты
За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR
Специалисты подсчитали, что меньше всего за последние 2 года скинул в цене смартфон iPhone XR.
Evo-rus.com 04 июля в 05:20
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН вчера в 03:53
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 05:07
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Экономика
Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии
Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России пандемии COVID-19, а каждый десятый — о полной потере заработка.
РБК вчера в 23:42