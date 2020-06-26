Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфакс«Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов за 2019 год

Объем дивидендных выплат составит 19,15 млрд рублей (или 39% чистой прибыли за прошлый год, равной 49,2 млрд рублей): 15,939 млрд рублей - на обыкновенные акции и 3,211 млрд рублей - на "префы". За 2018 год "Башнефть" выплачивала дивиденды из расчета 158,95 рубля на каждый вид акций.
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«Газпром» направит на дивиденды за 2019 год 30% чистой прибыли

Rambler News Service05:18

Акции «Газпрома» ускорили рост из-за утверждения дивидендов за 2019 год

Интерфакс05:35

«Башнефть» направит на дивиденды более 19 млрд рублей

Компаниявчера в 05:16

Акционеры «Газпрома» одобрили дивиденды за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию

ПРАЙМ05:08

МТС выплатят дивиденды за 2019 год на 41.106 млрд руб. из расчета 20.57 руб. на акцию

АК&Мвчера в 11:47

«Алроса» направит на дивиденды за II полугодие 2019 года 100% свободного денежного потока

ТАССвчера в 09:13

Акционеры «Газпрома» утвердили дивиденды за 2019 год

Finam.Ru05:14
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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В «Динамо» высказались об уголовном деле в отношении Сергеева

Газета.Ru 04:42
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Общество

Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом

Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
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Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни

РИА Новости 23 июня в 04:59
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России

Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
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Общество

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
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Игры

Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru вчера в 22:50
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Общество

Режиссёр Серебренников признан судом виновным в хищениях

REGNUM 04:32
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Владимир Машков высказался об актерах-геях в российской киноиндустрии

Народные новости 05:34
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Здоровье

Еще 207 нижегородцев заразились коронавирусом

По последним данным, в России за все время пандемии коронавирусом заболели 606 881 человек. Их них 8513 умерли, а 368 822 выздоровели.
Ньюс-НН 24 июня в 04:04
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Общество

Мэрия Москвы разрешила противникам обнуления сроков Путина митинг в «Сокольниках»

Мэрия Москвы разрешила проведение 4 июля первого митинга после режима изоляции граждан, сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Коммерсантъ 05:21
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Общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Экономика

Wildberries построит крупный логистический комплекс в Удмуртии

Ранее сообщалось, что Wildberries в июне приступила к строительству логистического комплекса в Краснодаре.
Интерфакс 05:31
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

Фонтаны и парки Петергофа откроют для посетителей 3 июля

Фонтаны и парки, входящие в дворцово-парковый комплекс государственного музея-заповедника «Петергоф», откроют для посетителей 3 июля.
News.ru 05:31
Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Политика

Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
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Общество

В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей

Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Политика

Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
Газета.Ru 04:43
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Энергетика

ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru вчера в 12:48
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Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2%

В первый день голосования по поправкам в Конституцию явка составила 9,2%. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 05:19
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
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Футбол

Умяров: «Спартак» постарается финишировать в пятёрке и взять Кубок

Напомним, что в полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».
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Шоу-бизнес

Forbes назвал 40 самых успешных знаменитостей России моложе 40 лет

Forbes назвал 40 самых успешных людей России из мира шоу-бизнеса и спорта.
Пятый канал вчера в 11:52
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Армия и оружие

Индия и Китай вновь развернули войска на границе

Наша версия 04:04
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Общество

Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка

Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 24 июня в 00:02
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