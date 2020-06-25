Экономика
Интерфакс«Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов за 2019 год
Объем дивидендных выплат составит 19,15 млрд рублей (или 39% чистой прибыли за прошлый год, равной 49,2 млрд рублей): 15,939 млрд рублей - на обыкновенные акции и 3,211 млрд рублей - на "префы". За 2018 год "Башнефть" выплачивала дивиденды из расчета 158,95 рубля на каждый вид акций.
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Экономика
Регионам разрешили платить субсидии торгующим алкоголем организациям
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Коммерсантъ вчера в 16:56
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Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
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Политика
В конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат
Конгрессмены-демократы убеждены, что жители Вашингтона добросовестно исполняют свои гражданские обязанности и должны иметь возможность избирать своих представителей в федеральный конгресс.
Российская газета вчера в 22:44
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Вести.Ru вчера в 12:20
Общество
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Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
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РИА Новости вчера в 20:33
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Компания Volkswagen объявила о массовом отзыве седанов Volkswagen Polo в России.
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Футбол
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В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.
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Общество
ВОЗ заявляет о новом всплеске коронавируса в Европе
В Старом свете число заболевших снова пошло в рост впервые за более, чем за 12 недель, рассказала директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на канале организации в YouTube.
Известия Мордовии 03:28
Кино
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Студия Warner вновь отложила премьеру «Довода» Кристофера Нолана: шпионский триллер с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном теперь увидит свет 12 августа 2020-го.
КиноПоиск 02:12
Общество
Дополнительные 10 тысяч на детей до 16 лет выплатит Пенсионный фонд
Дополнительные 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет будут выплачены через Пенсионный фонд.
15-й Регион (Северная Осетия) 23 июня в 14:32
Футбол
Новичок «Уфы» Остон Урунов: «Хочу забить «Спартаку», перейти в «МЮ», «Реал» или «Ювентус»
Еще хочу перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал».
Матч ТВ 03:20
Происшествия
В Татарстане собака напала на ребенка
Прокуратура Татарстана организовала проверку после нападения на 11-летнюю жительницу Набережных Челнов собаки породы американская акита, которая нанесла девочке рваные раны лица, сообщает надзорное ведомство.
РИА Новости 03:21
Финансы
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Моя Москва.онлайн вчера в 04:26
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Общество
Вирусолог назвал срок второй волны коронавируса в России
Предсказавший пять лет назад пандемию коронавирусной инфекции вирусолог Михаил Щелканов считает, что новая вспышка COVID-19 может прийти в Россию вслед за всплеском заболеваемости в Европе.
Журналистская правда 03:44
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Технологии
Студия Лебедева заявила, что многие «экспресс-дизайны» создавала нейросеть
Газета.Ru 01:49
Общество
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РИА Новости 03:44
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
Здоровье
Названы пожизненные последствия коронавируса
Британские врачи назвали пожизненные последствия коронавируса, с которыми придется столкнуться очень многим из перенесших болезнь, сообщает РБК.
ForPost 24 июня в 08:54
Общество
Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6 800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
Происшествия
Сотрудники ФСБ поймали инспектора ГИБДД и росгвардейца после разбоя
В Амурской области сотрудники ФСБ поймали после совершенного разбойного нападения на местного фермера инспектора ГИБДД и росгвардейца.
Lenta.ru 03:17
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27