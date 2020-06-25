Экономика
ProUfu.ruЗа 2019 год «Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов
Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и приняло решение о распределении чистой прибыли ПАО АНК "Башнефть" за 2019 год. Между тем за 2018 год "Башнефть" выплатила дивиденды из расчета 158,95 рубля на каждый вид акций. Дивидендные выплаты составили 28,235 млрд рублей.
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Транспорт
Поезда в Калининград из Москвы и Петербурга начнут ходить с 1 июля
РЖД согласовали возобновление движения пассажирских поездов в Калининград из Санкт-Петербурга и Москвы. Составы начнут курсировать с 1 июля.
News.ru 05:06
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Общество
Вирусологи оценили возможность второй волны коронавируса в России
Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что о вероятности еще одной волны заболеваемости в России подтверждает схожая ситуация в других странах.
РБК 09:26
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс 10:12
Футбол
Матч «Оренбурга» с «Краснодаром» отменили из-за коронавируса
Матч 24-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится из-за коронавируса в уральском клубе, сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 11:41
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум
Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Газета.Ru 09:58
Политика
Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Общество
На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Что происходит 08:46
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:30
Общество
Рособрнадзор назвал условия перевода школьников на онлайн-обучение
Как заявил временно исполняющий руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, власти хотят дать возможность ученикам на больничном продолжать получать знания дома, пишет ТАСС.
BFM.ru вчера в 06:54
Здоровье
Роспотребнадзор нашел нарушения в Покровской больнице
Как сообщает объединенная пресс-служба судов, Роспотребнадзор установил, что «в период с 01.04.2020 по 09.04.2020 г. зарегистрированы 68 случаев заболевания, вызванного инфекцией COVID-19, среди пациентов Покровской больницы, и 87 случаев заболеваний ОРВИ, пневмония COVID-19 (+), вызванных возбудителем новой коронавирусной инфекции, среди сотрудников учреждения».
Московский Комсомолец 23 июня в 09:51
Общество
Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
Армия и оружие
Индия рассматривает возможность покупки танков «Армата»
Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТК Звезда 11:23
Общество
ПФР разъяснил условия получения 3 тысяч рублей доплаты к пенсии
Об условиях получения средств в повышенном размере рассказал председатель руководства организации Максим Топилин.
Политическая Экспертиза 10:04
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Одним из глaвных прaздничных мeрoприятий в чeсть 75-й гoдoвщины Великой Победы стал грандиозный Концерт на Мамаевом кургане в городе Волгограде.
Evo-rus.com 05:11
Автоспорт
Берни Экклстоун: во многих случаях чёрные – большие расисты, чем белые
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон недавно резко отреагировал на фейковое интервью консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко относительно свой борьбы с расизмом.
Чемпионат 07:39
Общество
В Китае намерены отказаться от доллара
Страна хочет отключиться от глобальной системы расчетов SWIFT и "интернационализировать юань". В Китае намерены отказаться от доллара.
Piter.tv 06:28
Общество
Суд освободил от штрафа фигуранта дела «Седьмой студии» Апфельбаум
Общественная служба новостей 10:17
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
Киберспорт
Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2
Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.
Metaratings 08:02
Общество
Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам заключения
Хакера Алексея Буркова, признавшего себя виновным в совершении киберпреступлений, суд в США приговорил к девяти годам заключения.
РБК 11:53
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Фигурное катание
Медведева победила Загитову в голосовании ISU Skating Awards 2020
Действующая олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не претендует ни на одну премию, кроме, возможно, Вклада в фигурное катание, где претенденты не указаны.
Спорт день за днем 09:46