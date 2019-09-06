В пятницу, 6 сентября, мужская сборная России по баскетболу проведет свой первый матч второго группового этапа на Кубке мира 2019 года в Китае. Соперником команды Сергея Базаревича станет сборная Польши.

Баскетбол. Чемпионат мира — 2019. Россия — Польша. 06.09.2019. Где смотреть матч онлайн

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Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 7% «Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.

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