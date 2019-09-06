Баскетбол
Bookmaker-ratings.ruБаскетбол. Чемпионат мира — 2019. Россия — Польша. 06.09.2019. Где смотреть матч онлайн
В пятницу, 6 сентября, мужская сборная России по баскетболу проведет свой первый матч второго группового этапа на Кубке мира 2019 года в Китае. Соперником команды Сергея Базаревича станет сборная Польши.
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Баскетбол. Чемпионат мира — 2019. Россия — Польша. 06.09.2019. Где смотреть матч онлайн
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