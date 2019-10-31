Одно из трёх вероятных национальных российских сражений пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге, где в рамках Евролиги 2019/2020 года "Зенит" примет столичный ЦСКА. SPORT.RU проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию этой встречи: Баскетбол, Евролига, Зенит ЦСКА, прямая текстовая онлайн трансляция .

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Политика В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Спорт 20-летнюю футболистку сборной Ямайки убили из-за мобильного телефона По словам представителя столичной полиции, 20-летняя футболистка умерла в четверг вечером после спора из-за мобильного телефона.

Энергетика «Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза» Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Здоровье Петицию против увольнения трансплантологов НМИЦ здоровья детей подписали 1,9 тысячи человек Как утверждают авторы петиции, врачи работали по схеме индукционной иммуносупрессии, рекомендованной Всемирным трансплантологическим сообществом, которая позволяет увеличить работу почки на 20%, не использовать гормональную терапию после трансплантации и пересаживать почку при несовместимости.

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Общество Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.

Космос NASA опубликовало снимок Солнца, похожего на тыкву для Хэллоуина NASA опубликовало в своем Twitter фотографию Солнца. На снимке горящие области звезды напоминают резаную тыкву.

Киберспорт Blizzard представила Overwatch 2 Ранее в рамках события компания представила Diablo 4, а также новые дополнения для World of Warcraft и Hearthstone.

Хоккей Шестеркин признан вратарем месяца в АХЛ Российский вратарь Игорь Шестеркин, выступающий в АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк» (фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс»), признан лучшим вратарем лиги в октябре.

Шоу-бизнес Джигурда вызвал Малахова на бой Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, чтобы остановить «оскорбляющую нормальных людей малахОвщину».

Общество Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.

Политика Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Наука Генетический пароль: он нужен бактериям для выживания в кишечнике человека Отдельные микробиологические добавки способствуют росту здоровых бактерий, но полезные микробы должны научиться приспосабливаться к выживанию в организме человека.

Общество Синоптики пообещали россиянам теплую зиму Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.

Общество Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.

Кино Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".

Политика Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах» МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.

Происшествия Убитые мигранты в британском Эссексе оказались вьетнамцами По сообщению полиции Эссекса, все 39 убитых мигрантов, обнаруженных ранее в транспортном контейнере, являются вьетнамцами, а не китайцами, как заявлялось до этого, 1 ноября передает агентство Reuters.