Происшествия
Lenta.ruБаскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Жена Брайанта, Ванесса, среди погибших не числится. TMZ пишет, что перед тем, как упасть на землю, вертолет загорелся. Причина крушения расследуется Брайант в течение всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона НБА и принял участие в 18 Матчах звезд.
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Известный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе, Лос-Анджелес, в воскресенье утром, сообщает портал TMZ.Коммерсантъ14:50
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