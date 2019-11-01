Баскетбол

Фонтанка.РуФонтанка.РуБаскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в Евролиге

Зенит — ЦСКА
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Поражением баскетбольного клуба "Зенит" завершился матч Евролиги против ЦСКА. Матч прошёл в пятницу, 1 ноября, в Петербурге. Сине-бело-голубые уступили со счетом 70:87.
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