Баскетбол
Фонтанка.РуБаскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в Евролиге
Поражением баскетбольного клуба "Зенит" завершился матч Евролиги против ЦСКА. Матч прошёл в пятницу, 1 ноября, в Петербурге. Сине-бело-голубые уступили со счетом 70:87.
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Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Происшествия
39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами
Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.
РБК 20:12
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Происшествия
На золотом руднике в Магаданской области произошел пожар
Пожар произошел на золоторудной шахте в Магаданской области, из нее эвакуировали 15 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
РБК 10:47
Происшествия
В Надыме подростки избили инвалида
Российская газета 07:36
Политика
Пушков ответил на заявление о выплате Киеву «репараций»
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона.
РИА Новости 07:28
Общество
Что изменится в жизни смолян с 1 ноября
Разберемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 ноября 2019 года, что изменится в нашей жизни в следующем месяце.
Рабочий путь (г. Смоленск) вчера в 09:32
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Футбол
Черчесов назовет состав сборной России 5 ноября
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020.
Нева Спорт 05:02
Автоспорт
Перес оштрафован и на Гран-при США будет стартовать с пит-лейн
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес начнет Гран-при США с пит-лейн.
Sports.ru 20:27
Происшествия
В Магадане в ДТП с участием двух машин погибли два человека
В Магадане в ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы.
РЕН ТВ 20:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева «умирает от страха» перед концертом в Минске
К удивлению многих, Пугачева призналась, что очень волнуется, отправляясь на выступление в Минск, и едва «не умирает от страха».
Территория новостей 05:09
Футбол
«Хоффенхайм» разгромил «Падерборн», одержав 4-ю победу подряд
«Хоффенхайм» одержал крупную победу над «Падерборном» в домашнем матче 10-го тура Бундеслиги.
Sport24.ru 17:18
Здоровье
Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru 29 октября в 21:46
Футбол
Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов
Lenta.ru вчера в 13:09
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 30 октября в 01:59
Наука
Ученые выявили причину тяги к алкоголю
Американские исследователи узнали, какой участок мозга отвечает за создание вредных привычек, в числе которых — тяга к алкоголю и сладкому.
УтроNews вчера в 10:18
Космос
Ученые только что обнаружили черную дыру, когда-то скрытую от глаз
Исследователи обнаружили странную чёрную дыру - звездную пару, находку, которая может открыть нам глаза на миллионы новых черных дыр, которые до сих пор были спрятаны в космосе.
AstroNews.ru 03:19
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Аналитики iSeeCars составили рейтинг авто, которые больше все теряют в своей стоимости, по сравнению с первоначальной ценой.
Уфимские Заметки вчера в 09:12
Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
32CARS.ru вчера в 09:01
Футбол
Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола
Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 18:23
Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили десять ракет по Израилю
РИА Новости 18:47
Происшествия
Появилось видео с места пожара в доме в центре Москвы
Появилось видео с места пожара, который произошел в жилом доме на Большой Сухаревской в Москве.
ТАСС 09:36
Общество
«Роскосмос» предоставит места американским астронавтам
RT на русском вчера в 09:24
Здоровье
На юге Красноярского края появятся врачи-гериатры
В 2020 году по соседству с Хакасией - на юге Красноярского края начнут работать врачи-гериатры.
Шанс (г. Абакан) 30 октября в 23:43