Поражением баскетбольного клуба "Зенит" завершился матч Евролиги против ЦСКА. Матч прошёл в пятницу, 1 ноября, в Петербурге. Сине-бело-голубые уступили со счетом 70:87.

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