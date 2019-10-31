Выступает в Единой лиге ВТБ и Евролиге. ЦСКА — российский баскетбольный клуб из Москвы. Самый титулованный российский баскетбольный клуб.

Баскетбольный «Зенит» сыграет против ЦСКА в рамках Евролиги

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Общество Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» После подачи иска о ликвидации организации Пономарев опубликовал обращение, в котором пообещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение «За права человека» в том или ином виде, даже если суд решит ликвидировать его.

Наука О том, каким будет рис к 2100 году, поведали ученые Научные специалисты из США провели исследование и выяснили, что глобально потепление к 2100 году станет причиной того, что в рисе будет в 2 раза больше мышьяка.

Единоборства Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.

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Политика Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

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Киберспорт В Dota 2 добавили быстрый поиск игры Valve представила систему быстрого матчмейкинга для Dota 2. Система предназначена для людей, которые хотят как можно быстрее найти игру.