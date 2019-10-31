Баскетбол
Peterburg2.ruБаскетбольный «Зенит» сыграет против ЦСКА в рамках Евролиги
Выступает в Единой лиге ВТБ и Евролиге. ЦСКА — российский баскетбольный клуб из Москвы. Самый титулованный российский баскетбольный клуб.
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Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Армия и оружие
Из сектора Газа выпущена ракета по Израилю
Сегодня вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю.
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
Теннис
Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP
Берреттини стал последним, восьмым участником предстоящего турнира, после того как его единственный конкурент за вакантное место — француз Гаэль Монфис — не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже, уступив Денису Шаповалову в матче 1/4 финала.
Происшествия
Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами
Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.
Технологии
Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix
Авто
В продажу поступил кроссовер Hyundai Creta нового поколения
На рынке КНР в продажу поступил кроссовер Hyundai Creta нового поколения. В Поднебесной эта модель продается под названием ix25.
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Общество
Рогозин поручил выделить деньги на два дополнительных корабля «Союз»
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
После подачи иска о ликвидации организации Пономарев опубликовал обращение, в котором пообещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение «За права человека» в том или ином виде, даже если суд решит ликвидировать его.
Кино
Бекмамбетов считает, что BadComedian мешает людям смотреть кинокартины
Наука
О том, каким будет рис к 2100 году, поведали ученые
Научные специалисты из США провели исследование и выяснили, что глобально потепление к 2100 году станет причиной того, что в рисе будет в 2 раза больше мышьяка.
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
Футбол
«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой
Перед последним туром «Астон Вилла» и «Ливерпуль» с одинаковым количеством очков возглавляли турнирную таблицу, претендуя на титул чемпиона.
Единоборства
Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Общество
На Сахалине создадут министерство по эффективному управлению регионом
В Сахалинской области появится министерство по эффективному управлению регионом.
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Наука
Мысли о ярком или темном заставляют зрачки сужаться или расширяться
Ученые из Оксфордского университета выяснили, что зрачки человека могут расширяться и сужаться в зависимости от света.
Гаджеты
Samsung начала производство недорого бестселлера Galaxy A51
Как выяснили инсайдеры, Samsung уже начала производство недорого бестселлера Galaxy A51, сборка которого осуществляется на предприятии в Индии.
Здоровье
Количество «Поездов здоровья» увеличат до четырех в Нижегородской области
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Нижегородской области увеличат количество «Поездов здоровья» с двух до четырех в 2020 года.
Гаджеты
IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple
За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Киберспорт
В Dota 2 добавили быстрый поиск игры
Valve представила систему быстрого матчмейкинга для Dota 2. Система предназначена для людей, которые хотят как можно быстрее найти игру.
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.