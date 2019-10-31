Баскетбол

Peterburg2.ruPeterburg2.ruБаскетбольный «Зенит» сыграет против ЦСКА в рамках Евролиги

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Выступает в Единой лиге ВТБ и Евролиге. ЦСКА — российский баскетбольный клуб из Москвы. Самый титулованный российский баскетбольный клуб.
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Баскетбольный «Зенит» сыграет против ЦСКА в рамках Евролиги

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