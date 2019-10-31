Выступает в Единой лиге ВТБ и Евролиге. ЦСКА — российский баскетбольный клуб из Москвы. Самый титулованный российский баскетбольный клуб.

Баскетбольный «Зенит» сыграет против ЦСКА в рамках Евролиги

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Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Авто Volkswagen показал дебютные фото серийного электрокросса ID.4 Volkswagen поделился дебютным тизером электрифицированного кросса ID.4. На данный момент эту новинку спрятали под слоем камуфляжной пленки.

Общество В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.

Происшествия Миллиардер погасил ипотеку убитой из-за машины жительницы Урала Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки Audi Q5 из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

Общество Forbes составил список самых жутких профессий Журнал Forbes и аналитическая компания Payscale составили перечень самых жутких профессий по случаю Хеллоуина.

Общество Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября По информации издания, министерство попросило Universal Pictures International (сейчас занимается дистрибуцией «Семейки Аддамс» и «Эвереста») уменьшить количество сеансов зарубежных фильмов в кинотеатрах 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства.

Экономика Тарифы на электричество в России могут увеличить в полтора раза В рамках присоединения к соглашению в России может быть введен углеродный налог, который приведет к повышению тарифов на электричество в полтора раза.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Политика Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.