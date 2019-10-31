Баскетбол
Peterburg2.ruБаскетбольный «Зенит» сыграет против ЦСКА в рамках Евролиги
Выступает в Единой лиге ВТБ и Евролиге. ЦСКА — российский баскетбольный клуб из Москвы. Самый титулованный российский баскетбольный клуб.
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Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
Футбол
Орлов назвал «больными» людей, которые посчитали оскорбительными слова комментатора про Шомуродова
Комментатор "Матч ТВ" Геннадий Орлов не согласился с критиками, которые его обвинили в оскорблении форварда "Ростова" Эльдора Шомуродова.
Фигурное катание
Воронов с ошибками откатал короткую программу на Гран-при во Франции
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Авто
Volkswagen показал дебютные фото серийного электрокросса ID.4
Volkswagen поделился дебютным тизером электрифицированного кросса ID.4. На данный момент эту новинку спрятали под слоем камуфляжной пленки.
Общество
Директор Театра сатиры опроверг операцию у Александра Ширвиндта
Художественному руководителю московского Театра сатиры Александру Ширвиндту не делали никаких операций.
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачным недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о долге Москвы перед Киевом.
Общество
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики.
Происшествия
Миллиардер погасил ипотеку убитой из-за машины жительницы Урала
Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки Audi Q5 из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
Общество
Forbes составил список самых жутких профессий
Журнал Forbes и аналитическая компания Payscale составили перечень самых жутких профессий по случаю Хеллоуина.
Общество
Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября
По информации издания, министерство попросило Universal Pictures International (сейчас занимается дистрибуцией «Семейки Аддамс» и «Эвереста») уменьшить количество сеансов зарубежных фильмов в кинотеатрах 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства.
Экономика
Тарифы на электричество в России могут увеличить в полтора раза
В рамках присоединения к соглашению в России может быть введен углеродный налог, который приведет к повышению тарифов на электричество в полтора раза.
Армия и оружие
Британия паникует из-за российской МБР «Сармат»
В Британии крайне озабочены планами России по проведению испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
Технологии
Apple поборется за аудиторию с Netflix
По данным СМИ, Apple потратила на собственный видеосервис более $6 млрд.
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Футбол
Тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча с ЦСКА
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.
Политика
Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
Общество
«Автодор» запустил голосование по названию трассы Москва — Казань
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что строительство платной дороги начнётся в следующем году, запустят её в 2027-м.
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.