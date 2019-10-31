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Невские НовостиНевские НовостиБаскетбольный «Зенит» выйдет на паркет против ЦСКА в рамках Евролиги

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После пяти игр на счету у сине-бело-голубых две победы и три поражения, москвичи же провели четыре победных матча. Сегодня, 1 ноября, на паркете «Сибур Арены» встретятся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА в рамках шестого тура регулярного чемпионата Евролиги.
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Баскетбольный «Зенит» выйдет на паркет против ЦСКА в рамках Евролиги

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