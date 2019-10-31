Баскетбол
Невские НовостиБаскетбольный «Зенит» выйдет на паркет против ЦСКА в рамках Евролиги
После пяти игр на счету у сине-бело-голубых две победы и три поражения, москвичи же провели четыре победных матча. Сегодня, 1 ноября, на паркете «Сибур Арены» встретятся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА в рамках шестого тура регулярного чемпионата Евролиги.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:16, Вашингтон
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Если Английская футбольная лига откажется переносить матч против "Астон Виллы" на 8 января, то "Ливерпуль" может вовсе сняться с турнира, либо выставить разные составы на матчи Кубка английской лиги и клубного чемпионата мира Также не исключён вариант, при котором Юрген Клопп разделит свой тренерский штаб для управления двумя составами команды.
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