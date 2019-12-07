Музыка
Lenta.ruБасков рассказал о реакции Ротару на травлю
Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на травлю в связи с решением возобновить концерты в России.
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с чего всё началось
За артистку, которую обвинили в Сети за "возвращение в Россию", вступился Басков, попросив подумать о ее здоровье: Травля 72-летней народной артистки СССР началась из-за ее решения выступать на "Песне года" в Москве.Super.ru12:05
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Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
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Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
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Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
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Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
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Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
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Российскую исполнительницу Полину Гагарину оскорбило поведение одного из участников шоу «Голос».
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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
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В Совфеде оценили план организовать марш с Украины в Крым
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отметил эффектный гол Сон Хын Мина в матче чемпионата Англии против «Бернли» (5:0). Форвард корейцев прошел через большую часть поля, обыграв по пути всех соперников и поразив ворота.
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«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
Армия и оружие
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Необходимость создания для НАТО ядерных бомб «малой» мощности до 10 килотонн для сдерживания растущей ядерной мощи России и Китая подтвердил заместитель министра обороны США Джон Руд, заявление которого приводит 4 декабря журнал Seapower.
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