Музыка

Lenta.ruLenta.ruБасков рассказал о реакции Ротару на травлю

Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на травлю в связи с решением возобновить концерты в России.
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Басков рассказал, как София Ротару переживала травлю: «Она была подавлена»

За артистку, которую обвинили в Сети за "возвращение в Россию", вступился Басков, попросив подумать о ее здоровье: Травля 72-летней народной артистки СССР началась из-за ее решения выступать на "Песне года" в Москве.
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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России

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Российский эстрадный и оперный певец. Народный артист Украины, Мастер искусств Молдовы. Народный артист РФ. Известен также как телеведущий, киноактёр, педагог, кандидат искусствоведения, профессор кафедры вокала. Многократный обладатель премии «Золотой граммофон», Лауреат ежегодного фестиваля «Песня года».
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София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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