Музыка

Lenta.ruLenta.ruБасков рассказал о реакции Ротару на травлю

Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на травлю в связи с решением возобновить концерты в России.
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Басков рассказал, как София Ротару переживала травлю: «Она была подавлена»

За артистку, которую обвинили в Сети за "возвращение в Россию", вступился Басков, попросив подумать о ее здоровье: Травля 72-летней народной артистки СССР началась из-за ее решения выступать на "Песне года" в Москве.
Super.ruвчера в 12:05

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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России

РИА Новостивчера в 17:07

Басков рассказал о страшной подавленности Ротару из-за травли

Московский Комсомолецвчера в 12:21

Басков рассказал, как Ротару приняла реакцию на ее возвращение в Россию

Взгляд.рувчера в 13:18

Басков попросил подумать о здоровье Ротару из-за травли

News.ruвчера в 12:49

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

URA.Ruвчера в 12:42

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ruвчера в 13:55

Басков рассказал, как София Ротару переживала травлю: «Она была подавлена»

Super.ruвчера в 12:05
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Политика

Путин встретился с Лукашенко в Сочи

Rambler News Service вчера в 07:50
Общество

Врач из Германии предупредил о разрушающих кишечник продуктах

Как заключил гастроэнтеролог Томас Фрилинг из частной клиники Helios в Крефельде, из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.
Газета.Ru вчера в 09:18
Экономика

В Саткинском районе состоялись публичные слушания по проекту бюджета

Как рассказала заместитель главы по финансовым вопросам Елена Гайфуллина, спрогнозировано, что в 2020 году доходная часть бюджета составит 2 млрд 789,1 млн рублей.
Саткинский рабочий 05 декабря в 01:35
Политика

Пушков развеял «миф счастья с ЕС» после незаконной акции в Минске

Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии.
РИА Новости вчера в 22:10
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил группу детей на тротуаре

В результате ДТП, случившегося в субботу в 17.30 на улице Горького с участием четырех транспортных средств, один из автомобилей отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов.
ГЛАС.RU вчера в 12:41
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Шоу-бизнес

Шепелев ответил на подозрения в избиении сына собачьим лаем

Народные новости вчера в 20:41
Общество

Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
РИА Новости вчера в 17:05
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Общество

Новый сопроводительный документ на автомобили появится в России

ФедералПресс вчера в 00:24
Политика

В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

Администрация США при принятии решения о выделении военной помощи Украине будет учитывать, ведется ли в этой стране борьба с коррупцией.
Известия вчера в 22:22
Транспорт

Проезд на общественном транспорте подорожал в Новосибирске

Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и на метро подорожал с воскресенья, 8 декабря в Новосибирске на 2-3 рубля из-за роста цен на топливо и необходимости закупать вагоны и ремонтировать пути.
Sibnet Новости вчера в 13:02
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости вчера в 18:20
Происшествия

В Перми шестерых рыбаков унесло на льдине

На льдине в 30-40 метрах от берега реки Камы находятся шестеро рыбаков. Самостоятельно мужчины эвакуироваться не могу.
Новости Перми вчера в 09:09
Политика

Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
Газета.Ru вчера в 23:13
Авто

Определены самые популярные марки автомобилей в России

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.
Политическая Экспертиза вчера в 23:40
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Культура

«Солисты Москвы» закрыли «Русские сезоны» в Германии

Концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета завершил фестиваль "Русские сезоны в Германии".
Вести.Ru вчера в 22:45
Единоборства

Бой Поветкина с Хантером завершился вничью

Известия вчера в 15:52
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»

В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
RT на русском вчера в 16:53
Политика

Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока-2»

Работы по прокладке труб газопровода «Северный поток-2» близки к завершению, а ввод магистрали в эксплуатацию удвоит поставки российского газа в Германию.
ТК Звезда 06 декабря в 06:39
Общество

Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:41
Авто

В Японии определили лучший автомобиль года

Vevby.ru 06 декабря в 08:15
Общество

Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Российская газета вчера в 22:46
Происшествия

Брат убитого в Екатеринбурге мальчика помещён в психбольницу

Брат убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика находится в психиатрической больнице.
REGNUM вчера в 23:19
Экономика

Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты

Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
News.ru 06 декабря в 23:58
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью

Московский Комсомолец вчера в 10:36
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец вчера в 13:00
Здоровье

Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт

Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт.
ФАН вчера в 12:26
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Николай Басков
Певец
Российский эстрадный и оперный певец. Народный артист Украины, Мастер искусств Молдовы. Народный артист РФ. Известен также как телеведущий, киноактёр, педагог, кандидат искусствоведения, профессор кафедры вокала. Многократный обладатель премии «Золотой граммофон», Лауреат ежегодного фестиваля «Песня года».
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София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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