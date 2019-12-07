Музыка
Lenta.ruБасков рассказал о реакции Ротару на травлю
Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на травлю в связи с решением возобновить концерты в России.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
За артистку, которую обвинили в Сети за "возвращение в Россию", вступился Басков, попросив подумать о ее здоровье: Травля 72-летней народной артистки СССР началась из-за ее решения выступать на "Песне года" в Москве.Super.ruвчера в 12:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:08, Ашберн
Политика
Путин встретился с Лукашенко в Сочи
Общество
Врач из Германии предупредил о разрушающих кишечник продуктах
Как заключил гастроэнтеролог Томас Фрилинг из частной клиники Helios в Крефельде, из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.
Экономика
В Саткинском районе состоялись публичные слушания по проекту бюджета
Как рассказала заместитель главы по финансовым вопросам Елена Гайфуллина, спрогнозировано, что в 2020 году доходная часть бюджета составит 2 млрд 789,1 млн рублей.
Политика
Пушков развеял «миф счастья с ЕС» после незаконной акции в Минске
Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии.
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил группу детей на тротуаре
В результате ДТП, случившегося в субботу в 17.30 на улице Горького с участием четырех транспортных средств, один из автомобилей отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Шоу-бизнес
Шепелев ответил на подозрения в избиении сына собачьим лаем
Общество
Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты
Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобили появится в России
Политика
В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине
Администрация США при принятии решения о выделении военной помощи Украине будет учитывать, ведется ли в этой стране борьба с коррупцией.
Транспорт
Проезд на общественном транспорте подорожал в Новосибирске
Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и на метро подорожал с воскресенья, 8 декабря в Новосибирске на 2-3 рубля из-за роста цен на топливо и необходимости закупать вагоны и ремонтировать пути.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Происшествия
В Перми шестерых рыбаков унесло на льдине
На льдине в 30-40 метрах от берега реки Камы находятся шестеро рыбаков. Самостоятельно мужчины эвакуироваться не могу.
Политика
Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
Авто
Определены самые популярные марки автомобилей в России
Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Культура
«Солисты Москвы» закрыли «Русские сезоны» в Германии
Концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета завершил фестиваль "Русские сезоны в Германии".
Единоборства
Бой Поветкина с Хантером завершился вничью
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
Политика
Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока-2»
Работы по прокладке труб газопровода «Северный поток-2» близки к завершению, а ввод магистрали в эксплуатацию удвоит поставки российского газа в Германию.
Общество
Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
Авто
В Японии определили лучший автомобиль года
Общество
Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво
Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Происшествия
Брат убитого в Екатеринбурге мальчика помещён в психбольницу
Брат убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика находится в психиатрической больнице.
Экономика
Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты
Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете
Здоровье
Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт
Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт.