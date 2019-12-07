Музыка
Lenta.ruБасков рассказал о реакции Ротару на травлю
Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на травлю в связи с решением возобновить концерты в России.
Читать в источнике
Оценить38
Она человек, который 50 лет отдал песне и всегда был вне политики. Она стала заложницей обстоятельств. Если мы не будем уважительно относиться к прошлому, у нашего поколения не будет будущего. София Михайловна не девочка уже. Вы представьте, как она приняла эту ситуацию.
— Николай Басков, певецГазета.Ru 03:34
с чего всё началось
За артистку, которую обвинили в Сети за "возвращение в Россию", вступился Басков, попросив подумать о ее здоровье: Травля 72-летней народной артистки СССР началась из-за ее решения выступать на "Песне года" в Москве.Super.ruвчера в 12:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
Армия и оружие
Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу три ракеты по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Здоровье
При гипертонии эти 10 продуктов нормализуют артериальное давление
Названы десять продуктов, помогающие гипертоникам нормализовать артериальное давление.
Авто
Перечислены самые популярные марки автомобилей в России
Самой популярной маркой оказалась LADA, ее продажи составили 31217 экземпляров. Второе место по популярности занимает корейская марка KIA.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Единоборства
Поветкин обратился к болельщикам после боя с Хантером
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил группу детей на тротуаре
В результате ДТП, случившегося в субботу в 17.30 на улице Горького с участием четырех транспортных средств, один из автомобилей отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов.
Армия и оружие
Новейший турецко-украинский беспилотник Akıncı совершил первый полёт
Новейший турецкий ударный беспилотник Akıncı, создаваемый совместно с Украиной, совершил свой первый полет.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до семи
Спасатели нашли тела еще двух погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Наука
Ученые из Финляндии разработали «бумажное» оптоволокно
Ранее МедиаПоток сообщил, что разработаны новые «умные» сверхупругие материалы из сплавов с памятью формы, на основе которых можно создать микроустройства для космического и авиастроения, медицины.
Политика
Орешкин рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Музыка
Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике
В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
Музыка
«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Политика
Основанный Кудриным фонд закроет часть программ и сократит сотрудников
Поставить на Hold Большая часть сотрудников основанного главой Счетной палаты Алексеем Кудриным фонда "Диалог" (ранее назывался Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив) в ближайшие два месяца покинет его.
Футбол
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»
Политика
Командование ДНР передало Киеву тело ликвидированного офицера СБУ
Представители командования Донецкой Народной Республики передали Киеву тело ликвидированного на линии соприкосновения офицера спецподразделения «Альфа» службы безопасности Украины Каплунова.
Музыка
Максим Фадеев представил своих новых артистов
Instagram Продюсер Максим Фадеев показал своих новых артистов, которые вошли в обновленный лейбл MALFA.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Армия и оружие
США восхитили разработки тульского КБП
Шоу-бизнес
Милонов признал гениальность Бузовой и рассказал о ее опасности
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Шоу-бизнес
67-летняя Ирина Аллегрова вышла на «Песню года» с голой грудью
Известная советская и российская певица Ирина Аллегрова решила выступить на музыкальном фестивале «Песня года» в откровенном наряде, не смутившись своего возраста в 67 лет.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени
Один человек погиб и трое пострадали от хлопка газа в жилом доме в Тюмени.
Общество
Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво
Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Общество