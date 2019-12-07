За артистку, которую обвинили в Сети за "возвращение в Россию", вступился Басков, попросив подумать о ее здоровье: Травля 72-летней народной артистки СССР началась из-за ее решения выступать на "Песне года" в Москве.

с чего всё началось

Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на скандал, который разразился после того, как певица заявила о намерении возобновить выступления в России.

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России

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