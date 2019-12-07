Музыка
РИА НовостиБасков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России
Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на скандал, который разразился после того, как певица заявила о намерении возобновить выступления в России.
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с чего всё началось
За артистку, которую обвинили в Сети за "возвращение в Россию", вступился Басков, попросив подумать о ее здоровье: Травля 72-летней народной артистки СССР началась из-за ее решения выступать на "Песне года" в Москве.Super.ru12:05
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Политика
В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.
Происшествия
В Биробиджане загорелся торговый центр
В городе Биробиджане в Еврейской автономной области произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Гигант», сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Армия и оружие
В ФРГ заявили, что нужно учитывать восприятие России в Польше и Балтии
Германии при выстраивании собственной политики стоит учитывать восприятие России в Польше и странах Балтии, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Bild.
Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко
В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
Финансы
Большинство банков РФ не стали запускать «новогодние» вклады
Большинство российских банков не стали запускать приуроченные к Новому году сезонные вклады с повышенными ставками, следует из опроса РИА Новости крупнейших российских банков и информации на их сайтах.
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение
Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Музыка
Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Политика
МВФ предоставит Украине кредит на $5,5 млрд
Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Украина намерена согласиться на новый кредит размером около $5 млрд от МВФ.
Общество
В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Не меньше, чем на три дня, должен увеличиться оплачиваемый отпуск у людей, для которых работодатель установил ненормированный рабочий день.
Политика
Русскую разведку обвинили во взломе переписки Макрона
Издание ссылается на некие технические данные, которые якобы подтверждают причастность двух групп хакеров, «связанных с российской разведкой», к краже данных у предвыборной кампании Макрона.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Футбол
CAS сократил трансферный бан «Челси»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.
Финансы
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Экономисты предупреждают: США ждет крупнейшая долговая катастрофа, и ее уже не остановить.
Происшествия
На Украине объявлен траур по погибшим в Одессе
Подозреваются два человека, передает телеканал "Россия 24". Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря на Украине днем траура.
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
Политика
Киев отправит на саммит в Париже «вооруженного информацией» Зеленского
На саммит в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поедет, «вооружившись» информацией, которая будет использоваться в интересах страны.
Футбол
Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Баварию» в чемпионате Германии
Лидер чемпионата Германии по футболу менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Баварию" в матче 14-го тура бундеслиги.
Авто
В Японии определили лучший автомобиль года
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка
В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Армия и оружие
В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor
Американские журналисты сравнили характеристики F-22 Raptor и российского Су-57 и пришли к выводу, что вероятность победы в бою одного из "превосходных самолетов" будет определяться разве что броском монеты.
Политика
В сенате США рассмотрят проект о признании России спонсором терроризма
Как указывается в законопроекте, в течение 90 дней после даты утверждения госсекретарь США должен сообщить, является ли Россия спонсором терроризма, а вооружённые группировке в ДНР и ЛНР - террористическими организациями.
Футбол
Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга»
Владимир Федотов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург». Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.