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Басманный суд 19 ноября решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке

Следователи возбудили уголовное дело против министра культуры Крыма Арины (Веры) Новосельской о получении взятки в особо крупном размере, сообщается
 на сайте СК России.
РБК
Следователи подозревают, что госпожа Новосельская, используя властные полномочия занимаемой должности, в 2018 году получила «откат» в объеме 25 миллионов рублей от бенефициара ООО «Меандр».
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«Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в ведомстве.
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Новосельская стала министром культуры Крыма в 2014 году.
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