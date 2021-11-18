ТАССБасманный суд 19 ноября решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взяткеСледователи возбудили уголовное дело против министра культуры Крыма Арины (Веры) Новосельской о получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте СК России.РБКСледователи подозревают, что госпожа Новосельская, используя властные полномочия занимаемой должности, в 2018 году получила «откат» в объеме 25 миллионов рублей от бенефициара ООО «Меандр».Южный Федеральный«Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в ведомстве.Новый ДеньНовосельская стала министром культуры Крыма в 2014 году.РБКЧитать далееСвернутьZnak.comZnak.comРусская ПланетаНациональная служба новостейForPostРБКИзвестияКрымPRESSКП - СевастопольГлагоLReadovka NewsФАННовые ИзвестияThe Moscow PostКП - КрымRTVIRT на русскомИА КрыминформРЕН ТВПодробнее о событииСерьги задержанной за взятку главы Минкульта Крыма оценили в 1 миллионРЕН ТВ12:37Министр культуры Крыма обвиняется в получении взятки в 25 млн рублейREGNUM09:06Министра культуры Крыма задержали за получение взятки на ₽25 млнРБК10:08Басманный суд 19 ноября решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взяткеТАСС10:10Задержанную за взятку министра культуры Крыма отправляют в МосквуИА Крыминформ11:56Министра культуры Крыма Новосельскую заподозрили в получении взятки на 25 миллионов рублейРИА Новости09:00Министра культуры Крыма могут этапировать в МосквуРИА Новости Крым09:43Показать ещёОценить1,1KПоделиться