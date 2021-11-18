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Басманный суд 19 ноября решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке

Министр культуры Крыма Арина Новосельская была задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил
 Следственный комитет России.
Ведомости
Следователи провели обыски по месту жительства и работы министра.
РБК
Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года.
Интерфакс
Расследование уголовного дела продолжается.
URA.Ru

Подробнее о событии

Министр культуры Крыма обвиняется в получении взятки в 25 млн рублей
REGNUM09:06
Басманный суд 19 ноября рассмотрит вопрос об аресте министра культуры Крыма Новосельской
Lenta.ru10:23
Басманный суд 19 ноября решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке
ТАСС10:10
Министра культуры Крыма задержали за получение взятки на ₽25 млн
РБК10:08
Министру культуры Крыма предъявили обвинение в получении 25 млн руб взятки
ИА Крыминформ09:03
Министра культуры Крыма подозревают в получении взятки на 25 млн
РЕН ТВ09:02
Министра культуры Крыма Новосельскую заподозрили в получении взятки на 25 миллионов рублей
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