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Басманный суд 19 ноября решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке

Министр культуры Крыма Арина Новосельская была задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил
 Следственный комитет России.
Ведомости
«Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в ведомстве.
Новый День
По данным СМИ, договор с подрядчиком расторгли в прошлом году.
РИА Новости
Новосельская стала министром культуры Крыма в 2014 году.
РБК

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