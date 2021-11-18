ТАССБасманный суд 19 ноября решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взяткеМинистр культуры Крыма Арина Новосельская была задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет России.Ведомости«Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в ведомстве.Новый ДеньПо данным СМИ, договор с подрядчиком расторгли в прошлом году.РИА НовостиНовосельская стала министром культуры Крыма в 2014 году.РБКЧитать далееСвернутьZnak.comZnak.comРусская ПланетаНациональная служба новостейForPostРБКИзвестияКрымPRESSКП - СевастопольГлагоLReadovka NewsФАННовые ИзвестияThe Moscow PostКП - КрымRTVIRT на русскомИА КрыминформРЕН ТВПодробнее о событииСерьги задержанной за взятку главы Минкульта Крыма оценили в 1 миллионРЕН ТВвчера в 12:37Задержанную за взятку министра культуры Крыма отправляют в МосквуИА Крыминформвчера в 11:56Министра культуры Крыма могут этапировать в МосквуРИА Новости Крымвчера в 09:43Басманный суд 19 ноября решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взяткеТАССвчера в 10:10Министр культуры Крыма обвиняется в получении взятки в 25 млн рублейREGNUMвчера в 09:06Министра культуры Крыма Новосельскую заподозрили в получении взятки на 25 миллионов рублейРИА Новостивчера в 09:00Министра культуры Крыма задержали за получение взятки на ₽25 млнРБКвчера в 10:08Показать ещёОценить1,2KПоделиться