Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий после задержания сотрудниками полиции 14-летней школьницы, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
"Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области", - говорится в сообщении.
Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате по урегулированию на Украине подвергаются искажению.