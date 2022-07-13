Lenta.ruБасманный суд Москвы арестовал муниципального депутата Илью ЯшинаБасманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району столицы Илью Яшина, подозреваемого в распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти.Lenta.ruСудебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.ИнтерфаксПоводом для возбуждения Главным следственным управлением СК РФ уголовного дела стало то, что 7 апреля Яшин в прямом эфире на своем YouTube-канале говорил про события в Буче.ТАСС28 июня Яшина арестовали на 15 суток по протоколу о неповиновении сотруднику полиции.Lenta.ruЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruТК ЗвездаРЕН ТВLife.ruАфиша DailyПрофильЗакC.РуГлагоLФонтанка.РуDP.RUНТВ66.ruБизнес ФМ Санкт-ПетербургГазета.RuАбзацRTVIРидусРосбалтИзвестияНовые ИзвестияРБКВечерняя МоскваLife.ruNewInformПодробнее о событииСуд арестовал Илью ЯшинаПрофиль11:30Басманный суд арестовал муниципального депутата Яшина по делу о фейках о российской армииРИА Новости11:13Самое цитируемоеСуд арестовал Илью Яшина на два месяца по обвинению в фейках о ВС РФИнтерфакс11:12Суд Москвы арестовал Илью Яшина по делу о фейках о российской армииТАСС11:27Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата Илью ЯшинаLenta.ru11:15Суд арестовал Илью ЯшинаРЕН ТВ11:11Оппозиционного политика Илью Яшина задержали по делу о фейках о ВС РФТВК23:42Показать ещёОценить2,7KПоделиться