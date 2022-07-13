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Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата Илью Яшина

Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району столицы Илью Яшина, подозреваемого в распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти.
Lenta.ru
Судебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.
Интерфакс
Поводом для возбуждения Главным следственным управлением СК РФ уголовного дела стало то, что 7 апреля Яшин в прямом эфире на своем YouTube-канале говорил про события в Буче.
ТАСС
28 июня Яшина арестовали на 15 суток по протоколу о неповиновении сотруднику полиции.
Lenta.ru

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Суд арестовал Илью Яшина
Профиль11:30
Басманный суд арестовал муниципального депутата Яшина по делу о фейках о российской армии
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