Lenta.ruБасманный суд Москвы арестовал муниципального депутата Илью ЯшинаБасманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району столицы Илью Яшина, подозреваемого в распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти.Lenta.ruСудебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.Интерфакс - РоссияПоводом для возбуждения уголовного дела стал ролик Ильи Яшина на YouTube о событиях в украинской Буче.Говорит МоскваСудья Наталья Дударь закрыла заседание по мере пресечения Яшина от слушателей и журналистов «в целях неразглашения государственной и иной охраняемой законом тайны».МедиазонаДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruТК ЗвездаРЕН ТВLife.ruАфиша DailyЗакC.РуГлагоLФонтанка.РуDP.RUНТВ66.ruБизнес ФМ Санкт-ПетербургГазета.RuАбзацRTVIРидусРосбалтИзвестияНовые ИзвестияРБКВечерняя МоскваLife.ruNewInformПодробнее о событииОбвиняемого в распространении фейков об армии Яшина поместили в ИВС на ПетровкеТАСС17:18Басманный суд арестовал муниципального депутата Яшина по делу о фейках о российской армииРИА Новостивчера в 11:13Самое цитируемоеСуд арестовал Илью ЯшинаРЕН ТВвчера в 11:11Суд арестовал оппозиционера Яшина на два месяцаURA.Ruвчера в 11:13Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата Илью ЯшинаLenta.ruвчера в 11:15Арестованного по делу о фейках о ВС РФ оппозиционера Яшина поместили в ИВС на ПетровкеИнтерфаксвчера в 16:40Оппозиционного политика Илью Яшина задержали по делу о фейках о ВС РФТВКвчера в 23:42Показать ещёОценить2,8KПоделиться