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Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата Илью Яшина

Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району столицы Илью Яшина, подозреваемого в распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти.
Lenta.ru
Судебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.
Интерфакс - Россия
Поводом для возбуждения уголовного дела стал ролик Ильи Яшина на YouTube о событиях в украинской Буче.
Говорит Москва
Судья Наталья Дударь закрыла заседание по мере пресечения Яшина от слушателей и журналистов «в целях неразглашения государственной и иной охраняемой законом тайны».
Медиазона
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