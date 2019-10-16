с чего всё началось

Басманный суд арестовал до 14 декабря четырех новых фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая, сообщила пресс-служба суда.

Гаджеты Xiaomi распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11 Правда обновление получили пользователи в Китае, а сегодня компания официально распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Культура Почему несколько актёров отказались сниматься в сериале «Сваты» Актер Николай Добрынин, снимавшийся в роли Митяя, ушел из сериала из-за "постоянных издевательств" над его героем и необходимости играть "вечно побитую собаку, алкаша и неудачника".

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Полиция применила силу против митингующих в центре Барселоны Во вторник, 15 октября, вновь происходят столкновения между митингующими и правоохранителями, полицейским пришлось применить силу.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Происшествия Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.

Транспорт ГИБДД придумала новый способ измерять скорость российских водителей Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов поддержал отказ от применения камер на треногах, но заявил, что измерения могут быть неточными, если данные о собственной скорости будут брать с GPS и бортового компьютера автомобиля.

Футбол Леонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак» Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году.

Шоу-бизнес В сети появилось фото измененного «пластикой» лица Веры Алентовой Пользователи сети обсуждают перемены в лице знаменитой актрисы Веры Алентовой, запечатленные крупным планом на новой фотографии.

Кино Советский «Вий» вошел в топ-100 лучших фильмов ужасов всех времен Известный советский фильм «Вий», созданный по мотивам повести Николая Гоголя, снова вошел в рейтинг 100 лучших хорроров в истории по версии сайта IndieWire.

Общество Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".

Политика Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.

Спорт Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.

Кино Чадов и Иванова столкнулись с мистикой В сцене показано столкновение героев в исполнении Алексея Чадова, Лукерьи Ильяшенко и Светланой Ивановой с чем-то или кем-то явно неземного происхождения.

Шоу-бизнес 56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия В Москве таксист ударил пассажира ножом и ограбил его Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.

Армия и оружие Засекреченный военный самолет А-100 напугал американские СМИ Американские СМИ испугались появления в арсенале Минобороны России военных самолетов А-100, несмотря на то, что технические характеристики модели засекречены.

Политика ООН поддержала РФ по вопросу невыдачи виз США российским дипломатам По словам зампостпреда России при ООН, заместитель генсека организации поддержал позицию РФ в вопросе невыдачи американских виз.

Политика Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера» На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.