Происшествия
ВедомостиБасманный суд арестовал четырех новых фигурантов «московского дела»
Басманный суд арестовал до 14 декабря четырех новых фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая, сообщила пресс-служба суда.
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с чего всё началось
Как передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда, 21-летний студент МАИ Андрей Баршай пришел в суд с листом бумаги, на котором было написано «Свободу всем!».Ведомости13:59
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Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
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Гаджеты
Xiaomi распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11
Правда обновление получили пользователи в Китае, а сегодня компания официально распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11.
Astera 12:15
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Культура
Почему несколько актёров отказались сниматься в сериале «Сваты»
Актер Николай Добрынин, снимавшийся в роли Митяя, ушел из сериала из-за "постоянных издевательств" над его героем и необходимости играть "вечно побитую собаку, алкаша и неудачника".
Аргументы недели 12:12
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Происшествия
В Петербурге менеджер солиста Rammstein ударил охранника
АиФ Санкт-Петербург 09:45
Происшествия
Полиция применила силу против митингующих в центре Барселоны
Во вторник, 15 октября, вновь происходят столкновения между митингующими и правоохранителями, полицейским пришлось применить силу.
Известия вчера в 15:29
Технологии
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Rambler News Service 14:05
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM 10:20
Транспорт
ГИБДД придумала новый способ измерять скорость российских водителей
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов поддержал отказ от применения камер на треногах, но заявил, что измерения могут быть неточными, если данные о собственной скорости будут брать с GPS и бортового компьютера автомобиля.
Lenta.ru 12:20
Футбол
Леонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»
Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году.
Вести.Ru 00:25
Шоу-бизнес
В сети появилось фото измененного «пластикой» лица Веры Алентовой
Пользователи сети обсуждают перемены в лице знаменитой актрисы Веры Алентовой, запечатленные крупным планом на новой фотографии.
Аргументы недели 07:02
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 вчера в 05:17
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Лед 2» с Петровым
Газета.Ru 10:07
Кино
Советский «Вий» вошел в топ-100 лучших фильмов ужасов всех времен
Известный советский фильм «Вий», созданный по мотивам повести Николая Гоголя, снова вошел в рейтинг 100 лучших хорроров в истории по версии сайта IndieWire.
МИР 24 14 октября в 00:25
Общество
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Газета.Ru 13:36
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Кино
Чадов и Иванова столкнулись с мистикой
В сцене показано столкновение героев в исполнении Алексея Чадова, Лукерьи Ильяшенко и Светланой Ивановой с чем-то или кем-то явно неземного происхождения.
7Дней.ру 14:15
Шоу-бизнес
56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке
В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Wday.ru 01:50
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Кино
Вторым суперзлодеем в сиквеле «Венома» станет Визг
Игромания.ру 03:29
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Происшествия
В Москве таксист ударил пассажира ножом и ограбил его
Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.
Вести.Ru 14:19
Армия и оружие
Засекреченный военный самолет А-100 напугал американские СМИ
Американские СМИ испугались появления в арсенале Минобороны России военных самолетов А-100, несмотря на то, что технические характеристики модели засекречены.
SM News 10:50
Политика
ООН поддержала РФ по вопросу невыдачи виз США российским дипломатам
По словам зампостпреда России при ООН, заместитель генсека организации поддержал позицию РФ в вопросе невыдачи американских виз.
RuNews24.ru вчера в 19:56
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»
На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 14 октября в 21:46
Армия и оружие
Швейцария ослабила санкции против Сирии из-за турецкой операции
На официальном портале Федерального совета было указано на то, что исключения в санкционном режиме для транзакции финансовых средств отдельным личностям, компаниям и организациям, которые на данный момент находятся под санкциями, при условии если такие меры нужны для обеспечения гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии.
ГЛАС.RU 12:05