Происшествия

Газета.RuГазета.RuБасманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности. Ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Александра Кизлыка.
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с чего всё началось

У задержанного генерала ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов

Показания на генерала дали в том числе свидетели из числа сотрудников ФТС, добавил Аверьянов. Кроме Кизлыка и Серебро по делу проходят заместитель начальника Внуковской таможни Константин Мишин, заместитель начальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и еще один фигурант с фамилией Шурыгин.
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Арестованы обвиняемые в злоупотреблениях таможенники

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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По делу генерала ФТС Кизлыка арестован его заместитель Серебро

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Суд арестовал замначальника управления ФТС А.Серебро по делу о злоупотреблении полномочиями

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