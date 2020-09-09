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Российская газета
Российская газета

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Басманного суда.В источнике
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Телеканал 360°

Замминистра энергетики арестован до 8 ноября по делу о хищении 600 млн руб

Телеканал 360°вчера в 15:36
RT на русском

Суд арестовал замминистра энергетики Тихонова

RT на русскомвчера в 14:24
РИА Новости

Басманный суд арестовал замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова

РИА Новостивчера в 14:16
Коммерсантъ

Замминистра энергетики арестовали по результатам сделки

Коммерсантъвчера в 16:20
РБК

Суд арестовал замглавы Минэнерго по делу о мошенничестве на 600 млн руб

РБКвчера в 14:13
Интерфакс

Замминистра энергетики Тихонова арестовали по делу о хищении более 600 млн руб

Интерфаксвчера в 14:14
ТАСС

Суд арестовал замминистра энергетики России Тихонова на 2 месяца

ТАССвчера в 14:15

Два американских сенатора призвали Минфин США расширить санкции в рамках «закона Магнитского»

По мнению законодателей, закон Магнитского является "одним из наиболее эффективных инструментов США для привлечения к ответственности нарушителей прав человека в России".
Эхо Москвы22:07

Полковник оценил шансы НАТО в бою против кавказских подразделений армии РФ

Как отметил экс-разведчик, полковник в отставке и ветеран войны в Афганистане Анатолий Матвийчук, в кавказском и закавказском регионах сейчас не исключена деятельность разведывательных подразделений.
ПолитРоссия8 сентября в 05:46

Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новостивчера в 05:35
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Решение о переходе школ на дистанционное обучение с 15 сентября не принималось - Кобзев

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 9 сентября заявил, что решение о переходе школ на дистанционное обучение с 15 сентября не принималось, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе правительства региона.
ИрСити20:00

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак намерена запросить проведение судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов.
Известия21:12
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Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Народные новостивчера в 13:48
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