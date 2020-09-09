Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Российская газета
Российская газета

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Басманного суда.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Суд арестовал замминистра энергетики Тихонова

RT на русскомвчера в 14:24
Коммерсантъ

Замминистра энергетики арестовали по результатам сделки

Коммерсантъвчера в 16:20
Znak.com

В Москве арестовали замминистра энергетики России по делу о хищении ₽603 млн

Znak.comвчера в 14:21
Интерфакс

Замминистра энергетики Тихонова арестовали по делу о хищении более 600 млн руб

Интерфаксвчера в 14:14
РБК

Суд арестовал замглавы Минэнерго по делу о мошенничестве на 600 млн руб

РБКвчера в 14:13
РИА Новости

Басманный суд арестовал замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова

РИА Новостивчера в 14:16
ТАСС

Суд арестовал замминистра энергетики России Тихонова на 2 месяца

ТАССвчера в 14:15

На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.
ТАССвчера в 07:40
163

Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняло бюджет Министерство энергетики России, выявила недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей, в том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций, говорится в пресс-релизе СП.
Интерфакс19:37

Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3 независимо от Китая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что США и Россия должны продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) независимо от возможного участия в нем Китая.
Взгляд.ру22:35

Казахстан сохранит локдаун в выходные дни на неопределенное время

В Казахстане, где на сегодняшний день зарегистрировано более 130000 случаев заражения коронавирусом и пневмонией и почти 2000 связанных с ними смертей, в середине августа снял карантин и смягчил ограничения.
Finam.Ruвчера в 05:10

«Ростех» попросил бюджет на развитие электроники и софта

"Ростех" подготовил и направил в совет по направлению "Переход к цифровым, интеллектуальным производственным технологиям" стратегии научно-технологического развития при Российской академии наук предложения по разработке программы по созданию интеллектуальных аппаратно-программных платформ (АПП) на основе отечественного ПО и электронных компонентов, следует из документа, имеющегося у "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:18

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
1,1K

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в 16 веке

Экс-спикер Верховной Рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
3

Стало известно о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

7 сентября стало известно, что Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны, к середине текущего месяца.
Известия00:00
63

ВОЗ подтвердила курс на полный отказ от трансжиров к 2023 году

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ намерена добиваться полного отказа от использования трансжиров при производстве продуктов питания к 2023 году, передает ТАСС.
Аргументы и Факты18:28
3

Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.
Чеченская Республика Сегоднявчера в 03:15
449