Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова
Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Басманного суда.В источнике
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Замминистра энергетики Тихонова арестовали по делу о хищении более 600 млн руб
Интерфаксвчера в 14:14