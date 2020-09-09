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Российская газета
Российская газета

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Басманного суда.В источнике
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Телеканал 360°

Замминистра энергетики арестован до 8 ноября по делу о хищении 600 млн руб

Телеканал 360°вчера в 15:36
RT на русском

Суд арестовал замминистра энергетики Тихонова

RT на русскомвчера в 14:24
Коммерсантъ

Замминистра энергетики арестовали по результатам сделки

Коммерсантъвчера в 16:20
Интерфакс

Замминистра энергетики Тихонова арестовали по делу о хищении более 600 млн руб

Интерфаксвчера в 14:14
РБК

Суд арестовал замглавы Минэнерго по делу о мошенничестве на 600 млн руб

РБКвчера в 14:13
РИА Новости

Басманный суд арестовал замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова

РИА Новостивчера в 14:16
ТАСС

Суд арестовал замминистра энергетики России Тихонова на 2 месяца

ТАССвчера в 14:15

Роскосмос опроверг информацию об отказе НАСА покупать места на «Союзе»

По данным НАСА, с 2006 года США выкупили у России 72 места в кораблях «Союз» на $4 млрд для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на МКС и обратно на Землю.
ИА Красная Веснавчера в 01:20
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В Лондоне пройдет экстренное заседание Совместного комитета по Brexit

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович 10 сентября вылетит в Великобританию для получения разъяснений от британского правительства по поводу законопроекта, который допускает нарушение соглашения Брюсселя и Лондона об условиях европейского развода.
Известия18:23

На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.
ТАССвчера в 07:40
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Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал публикацию немецкого издания Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный якобы был "отравлен" новым типом яда.
РЕН ТВвчера в 15:09
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Заболеваемость пневмонией в Саратовской области в 2,5 раза выше среднероссийского уровня

Как сообщила глава регионального отделения Роспотребнадзора Ольга Кожанова, количество пациентов, зараженные коронавирусом жители Саратовской области страдают внебольничной пневмонией в 2,5 раза чаще, чем в среднем по России.
Saratovnewsвчера в 12:44
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В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

На острове Лесбос в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции применил слезоточивый газ, сообщил телеканал Open в вечернем выпуске новостей.
РИА Новостивчера в 16:18
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Мариинская больница в Петербурге приостановила прием пациентов из-за случаев коронавируса

Мариинская больница Санкт-Петербурга приостановила прием экстренных и плановых пациентов из-за выявления случаев коронавируса в неинфекционных отделениях, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
ТАССвчера в 12:11
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