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Российская газета
Российская газета

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Басманного суда.В источнике
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Телеканал 360°

Замминистра энергетики арестован до 8 ноября по делу о хищении 600 млн руб

Телеканал 360°вчера в 15:36
RT на русском

Суд арестовал замминистра энергетики Тихонова

RT на русскомвчера в 14:24
ТАСС

Суд арестовал замминистра энергетики России Тихонова на 2 месяца

ТАССвчера в 14:15
Коммерсантъ

Замминистра энергетики арестовали по результатам сделки

Коммерсантъвчера в 16:20
РБК

Суд арестовал замглавы Минэнерго по делу о мошенничестве на 600 млн руб

РБКвчера в 14:13
РИА Новости

Басманный суд арестовал замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова

РИА Новостивчера в 14:16
Интерфакс

Замминистра энергетики Тихонова арестовали по делу о хищении более 600 млн руб

Интерфаксвчера в 14:14

«Барселона» готова отпустить Рафинью за 14 млн евро

Полузащитник "Барселоны" Рафинья может перебраться в Английскую Премьер-Лигу, сообщает журналист Sin Concesiones.У 27-летнего бразильца, в прошлом сезоне выступавшего на правах аренды в "Сельте", остался один год по контракту, и каталонский клуб готов отпустить его.
Soccer.ru01:08

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине от коронавируса "Спутник-V" ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости в среду представитель издания.
РИА Новости00:26

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомостивчера в 17:03
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в 16 веке

Экс-спикер Верховной Рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Туристы из РФ пожаловались на обман из-за названия отеля в Турции

Анкара, 10 сентября 2020, 07:56 — REGNUM Возмущение по поводу несоответствия информации об отеле с фактическим местом проживания на территории турецкого города Аланья выразили российские туристы, которые, по их мнению, столкнулись с «разводом» со стороны туроператора, сообщает портал TourDom.ru.
REGNUM00:56
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ФБК нашел у семьи главы Татарстана недвижимости на 3,5 млрд рублей

40-минутный выпуск менее, чем за сутки набрал свыше 1,5 млн просмотров и поднялся до второго места в трендах видеохостинга YouTube Семье президента Татарстана Рустама Минниханова принадлежит недвижимость на общую сумму почти 3,5 млрд рублей, говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.
Толк00:39
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