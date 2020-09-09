Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова
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Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Басманного суда.В источнике
Подробнее о событии
Замминистра энергетики арестован до 8 ноября по делу о хищении 600 млн руб
Телеканал 360°вчера в 15:36
Замминистра энергетики Тихонова арестовали по делу о хищении более 600 млн руб
Интерфаксвчера в 14:14