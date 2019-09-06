Происшествия
ИнтерфаксБасманный суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова
Басманный суд заочно арестовал основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова. Его обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Назначенная ему мера пресечения будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции, уточнила судья Евгения Николаева.
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с чего всё началось
Следствие ходатайствует о заочном аресте основателя автодилерской компании "Рольф" Сергея Петрова, в отношении которого было ранее возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Ходатайство поступило в суд, сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.Интерфакс04:40
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