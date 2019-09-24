Футбол
Чемпионат-РостовБаста записал трек в честь ростовского СКА
В текущем сезоне ростовский СКА занимает пока 8 место из 16 в турнирной таблице ПФЛ (зона Юг).
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Гаджеты
Samsung представила новый сенсор с самыми маленькими пикселями
Компания Samsung анонсировала новый датчик захвата изображения для смартфонов, который, по её утверждению, включает самые маленькие пиксели в отрасли.
3DNews 07:47
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Культура
Подлинная картина эпохи Возрождения найдена на кухне француженки
Считается, что найденная картина является частью серии из 8 картин Чимабуэ, которая отражает Страсти Христовы и Распятие Христа.
Вести ФМ 07:59
Технологии
Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Волейбол
Капитан сборной России объяснил причины вылета с ЧЕ по волейболу
Капитан сборной России Игорь Кобзарь прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальном матче чемпионата Европы против Словении (1:3). — Первый сет был очень важен.
Sportbox.RU 02:56
Происшествия
Заказчика кражи в доме Михаила Круга расстроила гибель певца
Лидер банды «Тверские волки» Александр Костенко, заказавший кражу в доме Михаила Круга, переживал из-за гибели певца.
REGNUM 05:56
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Политика
Адвокат прокомментировал возможность возвращения Януковича на Украину
Защита бывшего украинского президента Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на Украину.
RT на русском 04:23
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Врачей Заворотнюк пытались подкупить за миллион рублей
Медицинский персонал частной клиники, в которой лежит российская актриса Анастасия Заворотнюк, регулярно пытаются подкупить.
Московский Комсомолец 04:45
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Общество
Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком
Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну.
РБК 07:53
Политика
У Курта Волкера есть план «возвращения» Крыма Украине
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что киевские власти могут вернуть Донбасс и Крым в случае дальнейшей интеграции с Европой и НАТО.
Русская Планета 00:09
Футбол
В РФС заявили об отсутствии претензий со стороны ФИФА, УЕФА и WADA
Ряд СМИ заявили, что в случае санкций со стороны Международного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сборная России может быть отстранена от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
RT на русском 07:52
Транспорт
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Путешествия
Большинство россиян провели летний отпуск дома
Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Интерфакс 04:54
Космос
Что-то убивает галактики в самых экстремальных областях Вселенной
Путем картирования звездообразующего газа в галактиках, которые являются примерами дымящегося орудия гашения, вызванного окружающей средой, VERTICO продвинет наше текущее понимание того, как галактики развиваются в самых плотных областях Вселенной, пишет ScienceAlert.
Капитал страны 21 сентября в 05:17
Гаджеты
Xiaomi выпустила телефон за 180 тысяч рублей
Цена Mi Mix Alpha составит 20 тысяч юаней, то есть около 180 тысяч рублей.
Lenta.ru 06:32
Игры
Red Dead Redemption 2 снова получила возрастной рейтинг в Австралии
В конце августа Rockstar попыталась получить возрастной рейтинг в Австралии для своего таинственного проекта под названием Bonaire.
Игромания.ру 03:07
Кино
«Тайна печати дракона» сместила «Оно-2» с позиции лидера кинопроката
Русско-китайская лента Тайна печати дракона возглавила отечественный кинопрокат по результатам минувшего уик-энда.
Vologda-poisk.ru 01:23
Наука
Российские разработчики выиграли конкурс Google
Российские исследователи стали победителями конкурса Powered by TF Challenge компании Google на лучший проект в области машинного обучения, который использует библиотеку TensorFlow.
Индикатор вчера в 13:27
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Футбол
«Алания» представила промо-ролик с конём к матчу Кубка России с ЦСКА
Пресс-служба владикавказской «Алании» представила видеоролик к матчу 1/16 финала Кубка России с ЦСКА, который состоится завтра, 25 сентября.
Чемпионат 03:50
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57