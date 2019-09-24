Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста, посвятил песню футбольному клубу СКА из Ростова. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

Экономика ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.

Политика Зеленского не включили в график выступлений лидеров стран на ГА ООН Президент Украины Владимир Зеленский не включен в список выступлений лидеров государств в главном зале Генеральной ассамблеи ООН.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Общество В России создали котлету из искусственного мяса за миллион рублей Не следует путать с имитацией мяса, которая является вегетарианским продуктом, произведенным из растительного белка, чаще всего из соевого или пшеничного.

Политика Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей Украина не планирует забирать военные корабли, оставшиеся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года.

Армия и оружие Опубликовано видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч» Министерство обороны России опубликовало видео первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», который в настоящее время проходит модернизацию.

Общество Ректор УрГЭУ объяснил, зачем вуз мониторит соцсети студентов Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин после публикации в СМИ информации об угрозе отчисления учащегося вуза объяснил, что вуз мониторит соцсети для безопасности самих студентов.

Политика Мадуро объявил о визите в Россию Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество «Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.

Гаджеты 40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11 Фирма уже опубликовала список смартфонов в 40 именований, на которых будет установлен MIUI 11.

Политика Безумие: обвиняемый в убийстве Бузины избран в Совет НАБУ Андрей Медведько (на фото), обвиняемый в убийстве украинского писателя Олеся Бузины, избран в общественный совет Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Происшествия В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении денег из кассы на сумму более 43 млн рублей.

Происшествия Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей.

Гаджеты Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает 180% поверхности устройства.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд По железнодорожной части Крымского моста проехал тестовый поезд с журналистами. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает ТАСС.

Общество Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.

Происшествия Похититель картины Куинджи из Третьяковки хотел «хайпануть» Ранее прокурор обращала внимание суда на то, что на картине после действий Чуприкова остались царапины, местами наблюдается "утрата слоя краски до основы".

Политика Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.

Политика Делегация Украины отказалась участвовать в ПАСЕ из-за России «Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение РФ в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — говорится в официальном заявлении, которое разместила в Facebook Ясько.

Футбол «Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордных доходах Чистая прибыль клуба составила € 56 млн. Несмотря на высокие финансовые показатели, «Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в новом сезоне.

Футбол Евсеев не исключает возможность работы в «Спартаке» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал возможное назначение в «Спартак» на замену Олегу Кононову.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.

Наука Инженеры Jaguar Land Rover разработали травмобезопасные 3D-перчатки Инженеры Jaguar Land Rover, работающие на производственных мощностях в Гейдоне – одной из крупнейших площадок по 3D-печати в Великобритании, – решили использовать опыт компании для разработки сетчатого материала, который позволит снять мышечную усталость, но в то же время будет достаточно гибким и комфортным для носки в течение всей восьмичасовой рабочей смены.

Экономика Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кино Настоящая Рамона требует денег от Дженнифер Лопес В письме не упоминается точная сумма, но намек ясен: если Саманта Барбаш не получит денег, то она подаст в суд на создателей «Стриптизерш», в числе которых и Дженнифер Лопес, сыгравшая Рамону, главную героиню, а также являющаяся продюсером фильма.