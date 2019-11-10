Футбол
Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуБаста подарил «СКА-Ростов» новый клубный автобус
Напомним, известный музыкант стал владельцем ростовского футбольного клуба осенью 2019 года. Из своих средств он погасил долги клуба и вложил средства в развитие. В частности, был объявлен план действий, будут привлекаться новые игроки для перехода команды в ФНЛ.
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«Мы пришли не развлекаться»: Баста собирается строить детскую спортшколу СКА
Rostov gazetaвчера в 07:03
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:13, Ашберн
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Происшествия
Продолжаются поиски останков убитой выпускницы СПбГУ
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:35
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Политика
МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии
МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.
Газета.Ru 05:05
Политика
Девять российских бизнесменов попали в доклад британской разведки
В секретном докладе британской разведки упоминаются имена девяти российских предпринимателей, которые угрожают демократии королевства.
Свободная Пресса вчера в 09:42
Происшествия
Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено
Движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения человека на пути, восстановлено.
ТАСС 05:00
Финансы
Дивдоходность Мосбиржи по итогам года может составить 8%
За 9 мес. биржа заработала 14,5 млрд руб. чистой прибыли, что предполагает реалистичность консенсус-прогноза на полный год – он составляет около 20 млрд руб.
ПРАЙМ 03:00
Политика
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу вслед за США
В Москве не уверены, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу (ДОН), но готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США, сообщил газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях IV Московской конференции по нераспространению.
Газета.Ru 03:07
Политика
В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме
Слова депутата бундестага Антона Фризена о том, что Крым останется российским, не удивляют никого в России и наносят удар по информационной кампании на Западе, показывая, что у европейских политиков нет общей позиции по "крымскому вопросу", считает депутат Госдумы от Севастополя ("Единая Россия") Дмитрий Белик.
РИА Новости 05:06
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко нецензурно высказался в адрес судьи
Главный тренер московского ЦСКА позволил себе нецензурные высказывания в адрес судьи во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском вчера в 21:45
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru вчера в 14:38
Культура
Композитор Пахмутова празднует 90-летие
Известный композитор и народная артистка СССР Александра Пахмутова готовится к концерту в честь своего 90-летия на сцене Большого театра.
Политическая Экспертиза 09 ноября в 21:48
Происшествия
В Саратове мать нашла 5-летнего сына мертвым
По предварительным данным СУ СКР, 10 ноября около 5 утра 31-летняя женщина, находившаяся в доме на улице Гвардейской, обнаружила своего сына в кроватке без признаков жизни.
Регион 64 03:17
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Общество
Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
RT на русском 05:02
Здоровье
Названа пятерка долгожителей по знаку зодиака
Астрологи обещают долгие годы жизни представителям некоторых знаков зодиака. Тельцы, скорее всего, проживут до глубокой старости.
Родной город 03:58
Происшествия
Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать.
Lenta.ru 03:07
Общество
В Минздраве ответили на попадание России в топ-10 пьющих стран
Замглавы Минздрава Олег Салагай прокомментировал данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым Россия входит в десятку стран – лидеров по потреблению алкоголя на душу населения.
Известия 05:03
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» сыграли в пользу «Зенита»
У «Локомотива» — 31, по 30 очков имеют «Ростов», ЦСКА и «Краснодар». Дальше с отрывом в 9 очков следует «Спартак».
Росбалт вчера в 13:26
Армия и оружие
США отправили неизвестную боевую машину на Аляску
Имеются предположения, что новая машина отправлена в Центр испытаний.
Актуальные Новости 04:43
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Навка показала фото со счастливой Заворотнюк
Навка приняла решение все средства от продажи билетов на мюзикл «Аленький цветочек» передать Петру, а также благотворительным организациям, которые помогают больным.
Телепрограмма вчера в 22:04