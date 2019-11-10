Футбол
Вслух.РуРэпер Баста купил большой автобус для своей команды «СКА-Ростов»
Рэпер Баста приобрел для своей футбольной команды "СКА-Ростов" новый автобус большой вместимости, сообщает RostovGazeta. Напомним, Баста стал владельцем команды и погасил ее долги. Он анонсировал запуск проекта по развитию клуба.
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Новый автобус СКА, подаренный Бастой, пять лет возил пассажиров в Ялту
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