Футбол

Вслух.РуВслух.РуРэпер Баста купил большой автобус для своей команды «СКА-Ростов»

Рэпер Баста приобрел для своей футбольной команды "СКА-Ростов" новый автобус большой вместимости, сообщает RostovGazeta. Напомним, Баста стал владельцем команды и погасил ее долги. Он анонсировал запуск проекта по развитию клуба.
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Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». С октября 2019 года - владелец футбольного клуба СКА.
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