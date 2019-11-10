Футбол
Donday.ruБаста подарил футбольному клубу «СКА Ростов» новый автобус
Новоиспеченный владелец «СКА Ростов-на-Дону» Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, вручил клубу ключи от нового автобуса. Средства на транспорт выделили спонсоры и инвесторы, которые появились у армейцев после активной деятельности музыканта. Дизайн автобуса выбрали болельщики команды.
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Единоборства
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
RT на русском 04:09
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru вчера в 02:51
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Арсеналом»
Петербургский "Зенит" обыграл тульский "Арсенал" в матче 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:53
Футбол
Дзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»
"Сочи" и московский ЦСКА объявили составы на матч 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:23
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Происшествия
В Салехарде десятилетний школьник умер на картодроме
В Салехарде десятилетний школьник умер во время тренировки на картодроме, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.
РИА Новости 08:39
Космос
«Вояджер 2» покинул Солнечную систему
XXII век 08 ноября в 07:39
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ведомости 05:08
Наука
Ученые создали крошечных роботов с коллективным разумом
По словам ученых, буква «M» в названии M-Block 2.0 означает три слова сразу: движение (motion), магнит (magnet) и магию (magic).
Naked Science 08:56
Политика
Украинского националиста задержали в Польше по запросу РФ
По запросу России в Польше задержан Игорь Мазур — один из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (запрещена в России).
Росбалт вчера в 11:46
Происшествия
Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки
Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.
РБК 05:35
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла Гран-при по фигурному катанию в Китае
Щербакова каталась очень уверенно и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева уступила «серебро» японке Сатоко Мияхаре.
DixiNews вчера в 12:51
Авто
Россияне за три квартала потратили на премиальные авто 500 млрд рублей
В отчетный период на российском рынке было продано премиальных машин на сумму 483 млрд рублей.
Tvoe-avto.com 08:42
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградил Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного.
RT на русском 09:14
Авто
В Россию привезли уникальный гиперкар стоимостью 160 миллионов рублей
В Сети появились изображения гиперкара стоимостью 160 миллионов рублей, снятые в московском аэропорту.
OAnews вчера в 04:02
Общество
Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
РИА Новости вчера в 12:16
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Газета.Ru вчера в 16:00
Кино
В Сети появилось видео со съемок фильма «Ford против Ferrari»
В Сети появилось видео со съемок спортивной драмы «Ford против Ferrari».
Культуромания 08 ноября в 07:26
Космос
Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе
Планетолог Джеймс О&'Донохью опубликовал на YouTube анимационное видео, в котором сравниваются вращения всех планет Солнечной системы.
Суть событий 08 ноября в 10:51
Гаджеты
Билл Гейтс считает, что Windows Mobile могла занять место Android
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) полагает, что сегодня все пользовались бы Windows Mobile, а не Android, если бы не отвлекающие факторы и антимонопольное расследование, в которое попала его компания.
3DNews 08 ноября в 16:45
Происшествия
В ДТП с маршруткой и автобусом в Москве пострадали четверо
RT на русском 06:34
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
REGNUM вчера в 13:20
Футбол
«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Аргументы и Факты вчера в 14:14