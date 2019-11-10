Футбол

Donday.ruDonday.ruБаста подарил футбольному клубу «СКА Ростов» новый автобус

Новоиспеченный владелец «СКА Ростов-на-Дону» Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, вручил клубу ключи от нового автобуса. Средства на транспорт выделили спонсоры и инвесторы, которые появились у армейцев после активной деятельности музыканта. Дизайн автобуса выбрали болельщики команды.
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Баста подарил своему футбольному клубу автобус

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Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». С октября 2019 года - владелец футбольного клуба СКА.
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