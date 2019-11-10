Футбол
Sport24.ruБаста подарил ростовскому СКА новый автобус
Популярный российский музыкант и рэп-исполнитель Василий Вакуленко (известный под псевдонимом Баста), недавно ставший владельцем футбольной команды СКА-Ростов, купил и подарил своей команде новый автобус.
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